https://sputniknews.com.tr/20230810/kamyonun-dorsesini-havuza-cevirdiler-1074534915.html

Kamyonun dorsesini havuza çevirdiler

Kamyonun dorsesini havuza çevirdiler

Kars’ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar su doldurdukları kamyon dorsesinde serinledi. Kamyon dorsesinde yüzenler renkli görüntüler ortaya çıkardı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T13:52+0300

2023-08-10T13:52+0300

2023-08-10T14:49+0300

yaşam

kamyon

dorse

kars

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0a/1074536541_0:468:1555:1343_1920x0_80_0_0_3ec4e5f20e10b6b8f53b1d54c09593a4.png

Kars’ta cam film ustası Alican Kaya Poyraz, aşırı sıcaklardan bunalınca çareyi kamyon dorsesine su doldurmakta buldu. Kamyonunun dorsesini su dolduran Poyraz, önce kendisi daha sonra esnafla birlikte su doldurdukları dorsede yüzerek serinledi.Kamyon dorsesini havuz gibi kullanan Alican Kaya Poyraz, iş yerinin olduğu bölgede çocukların ve esnafın da hava sıcaklığının 32 dereceyi gördüğü Kars’ta suya girerek serinlemelerine imkan sağladı.Alican Kaya Poyraz’ın kamyon dorsesine su doldurarak havuza çevirmesine vatandaşlar ve esnafta destek verdi. Gün boyu özellikle çocukların ilgi gösterdiği dorse havuz sıcaktan bunalan çocukların ve vatandaşların serinlemesine vesile oldu.

https://sputniknews.com.tr/20230808/selale-havuzuna-dusen-aracta-kacis-panigi--1074479298.html

kars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamyonun dorsesini havuza çevirdiler Kamyonun dorsesini havuza çevirdiler 2023-08-10T13:52+0300 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kamyon, dorse, kars, video