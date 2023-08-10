https://sputniknews.com.tr/20230810/kamyonun-dorsesini-havuza-cevirdiler-1074534915.html
Kamyonun dorsesini havuza çevirdiler
Kamyonun dorsesini havuza çevirdiler
Kars’ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar su doldurdukları kamyon dorsesinde serinledi. Kamyon dorsesinde yüzenler renkli görüntüler ortaya çıkardı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T13:52+0300
2023-08-10T13:52+0300
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yaşam
kamyon
dorse
kars
video
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Kars’ta cam film ustası Alican Kaya Poyraz, aşırı sıcaklardan bunalınca çareyi kamyon dorsesine su doldurmakta buldu. Kamyonunun dorsesini su dolduran Poyraz, önce kendisi daha sonra esnafla birlikte su doldurdukları dorsede yüzerek serinledi.Kamyon dorsesini havuz gibi kullanan Alican Kaya Poyraz, iş yerinin olduğu bölgede çocukların ve esnafın da hava sıcaklığının 32 dereceyi gördüğü Kars’ta suya girerek serinlemelerine imkan sağladı.Alican Kaya Poyraz’ın kamyon dorsesine su doldurarak havuza çevirmesine vatandaşlar ve esnafta destek verdi. Gün boyu özellikle çocukların ilgi gösterdiği dorse havuz sıcaktan bunalan çocukların ve vatandaşların serinlemesine vesile oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230808/selale-havuzuna-dusen-aracta-kacis-panigi--1074479298.html
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Kamyonun dorsesini havuza çevirdiler
Kamyonun dorsesini havuza çevirdiler
2023-08-10T13:52+0300
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kamyon, dorse, kars, video
kamyon, dorse, kars, video
Kamyonun dorsesini havuza çevirdiler
13:52 10.08.2023 (güncellendi: 14:49 10.08.2023) Abone ol
Kars’ta sıcak havadan bunalan vatandaşlar su doldurdukları kamyon dorsesinde serinledi. Kamyon dorsesinde yüzenler renkli görüntüler ortaya çıkardı.
Kars’ta cam film ustası Alican Kaya Poyraz, aşırı sıcaklardan bunalınca çareyi kamyon dorsesine su doldurmakta buldu. Kamyonunun dorsesini su dolduran Poyraz, önce kendisi daha sonra esnafla birlikte su doldurdukları dorsede yüzerek serinledi.
Kamyon dorsesini havuz gibi kullanan Alican Kaya Poyraz, iş yerinin olduğu bölgede çocukların ve esnafın da hava sıcaklığının 32 dereceyi gördüğü Kars’ta suya girerek serinlemelerine imkan sağladı.
Alican Kaya Poyraz’ın kamyon dorsesine su doldurarak havuza çevirmesine vatandaşlar ve esnafta destek verdi. Gün boyu özellikle çocukların ilgi gösterdiği dorse havuz sıcaktan bunalan çocukların ve vatandaşların serinlemesine vesile oldu.