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Şelale havuzuna düşen araçta kaçış paniği
Şelale havuzuna düşen araçta kaçış paniği
Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde şelale kıyısındaki bir araç, içinden kızını kurtarmaya çalışan babayla birlikte suya düştü. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T16:38+0300
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Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletindeki Lodhiya Kund şelalesinin kenarında bulunan park halindeki bir araç, kayarak suya düştü.Aracın kaydığı sırada 13 yaşındaki kızını kurtarmaya çalışan baba da şelaleden aşağı savruldu. Araçta korku dolu anlar yaşayan kız çocuğunun ve sudaki babasının yardımına çevredekiler koştu.O anlar amatör kamera yansırken, baba-kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Şelale havuzuna düşen araçta kaçış paniği
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video, yeni delhi, şelale, panik, kaza, hindistan, видео
video, yeni delhi, şelale, panik, kaza, hindistan, видео

Şelale havuzuna düşen araçta kaçış paniği

16:38 08.08.2023
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Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletinde şelale kıyısındaki bir araç, içinden kızını kurtarmaya çalışan babayla birlikte suya düştü.
Hindistan’ın Madhya Pradesh eyaletindeki Lodhiya Kund şelalesinin kenarında bulunan park halindeki bir araç, kayarak suya düştü.

Aracın kaydığı sırada 13 yaşındaki kızını kurtarmaya çalışan baba da şelaleden aşağı savruldu.
Araçta korku dolu anlar yaşayan kız çocuğunun ve sudaki babasının yardımına çevredekiler koştu.

O anlar amatör kamera yansırken, baba-kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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