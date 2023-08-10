https://sputniknews.com.tr/20230810/izmirde-simit-ve-boyoza-zam-1074534002.html
İzmir’de simit ve boyoza zam
İzmir’de simit ve boyoza zam
İzmir'de simit ve boyoz yarından itibaren 10 liradan satılacak. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T13:16+0300
2023-08-10T13:16+0300
2023-08-10T13:16+0300
ekonomi
zam
simit
izmir
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Egede Sonsöz'ün haberine göre 19 Nisan’da 5 lira olan simidin fiyatı 7 liraya yükseltilmiş, yeni tarife 20 Nisan’dan itibaren uygulanmaya başlanmıştı. Aradan geçen 3,5 aylık sürecin sonunda, artan akaryakıt, işçilik, un, yağ fiyatlarına gelen zamlar gerekçe gösterilerek gevreğe yeniden zam istendi.İzmir Gevrekçiler Odası’nın talebini değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, simidin fiyatının 7 liradan 10 liraya çıkmasına onay verdi.Buna göre yarından itibaren simit, sade boyoz, poğaça, yumurta, peynir, sade açma 10 liradan satılacak. Peynir, domates, biberli kumrunun fiyatı 25 lira oldu. Domatesli kaşarlı poğaça 15 liradan, içli boyoz da aynı fiyattan sunulacak.
https://sputniknews.com.tr/20230810/akaryakit-fiyatlari-degisecek-tarih-verildi-motorine-zam-yolda-1074524866.html
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zam, simit, izmir
İzmir’de simit ve boyoza zam
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İzmir'de simit ve boyoz yarından itibaren 10 liradan satılacak.
Egede Sonsöz'ün haberine göre 19 Nisan’da 5 lira olan simidin fiyatı 7 liraya yükseltilmiş, yeni tarife 20 Nisan’dan itibaren uygulanmaya başlanmıştı. Aradan geçen 3,5 aylık sürecin sonunda, artan akaryakıt, işçilik, un, yağ fiyatlarına gelen zamlar gerekçe gösterilerek gevreğe yeniden zam istendi.
İzmir Gevrekçiler Odası’nın talebini değerlendiren İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, simidin fiyatının 7 liradan 10 liraya çıkmasına onay verdi.
Buna göre yarından itibaren simit, sade boyoz, poğaça, yumurta, peynir, sade açma 10 liradan satılacak. Peynir, domates, biberli kumrunun fiyatı 25 lira oldu. Domatesli kaşarlı poğaça 15 liradan, içli boyoz da aynı fiyattan sunulacak.