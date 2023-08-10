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İstanbul'da kuraklık tehlikesi: Sazlıbosna Barajı kuruma noktasına geldi
İstanbul'da kuraklık tehlikesi: Sazlıbosna Barajı kuruma noktasına geldi
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları artan sıcaklık nedeniyle ciddi oranda azaldı. Sazlıbosna Barajı’nda doluluk oranı yüzde... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T11:56+0300
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İstanbul’da temmuz ayında hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle barajların doluluk oranında ciddi azalmalar gerçekleşti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) internet sitesindeki verilerine göre barajlarda son 9 yılın aynı dönemlere bakıldığında doluluk oranlarında en düşük oran bu yıl görülüyorken İstanbul genelinde barajların doluluk oranları yüzde 34,81’e gerilerken bu oran Sazlıbosna Barajı’nda yüzde 18.66 oldu.Sazlıbosna Barajı’nda dron ile çekilen görüntülerde önceden baraj suyuyla dolu olan noktalarda vatandaşların piknik yaptığı ve bazı noktalarda 2 kıyının birleştiği görüldü.'Görünce şaşırdım'Sazlıbosna Barajı’nda zaman zaman balık tutan Murat Can yaşanan kuraklıklar ile ilgili, "Ben balık tutmaya geliyorum buraya hafta sonları. Burada baya su vardı ben de görünce şaşırdım en son 2 ay önce gelmiştim ve bu şekilde değildi. Ben Kayabaşı tarafında geliyordum orada su yok diye bu tarafa geldim ancak burası daha fazla kurumuş. İnsanlarımızın biraz daha duyarlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230807/terkos-barajinda-sular-cekildi-tarihi-yol-ortaya-cikti-1074441927.html
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baraj, iski
baraj, iski

İstanbul'da kuraklık tehlikesi: Sazlıbosna Barajı kuruma noktasına geldi

11:56 10.08.2023
© İHAKuraklık
Kuraklık - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© İHA
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İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranları artan sıcaklık nedeniyle ciddi oranda azaldı. Sazlıbosna Barajı’nda doluluk oranı yüzde 18.66’ya geriledi. Barajın bazı noktalarında gölün tamamen kuruduğu görüldü.
İstanbul’da temmuz ayında hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi nedeniyle barajların doluluk oranında ciddi azalmalar gerçekleşti.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) internet sitesindeki verilerine göre barajlarda son 9 yılın aynı dönemlere bakıldığında doluluk oranlarında en düşük oran bu yıl görülüyorken İstanbul genelinde barajların doluluk oranları yüzde 34,81’e gerilerken bu oran Sazlıbosna Barajı’nda yüzde 18.66 oldu.
Sazlıbosna Barajı’nda dron ile çekilen görüntülerde önceden baraj suyuyla dolu olan noktalarda vatandaşların piknik yaptığı ve bazı noktalarda 2 kıyının birleştiği görüldü.

'Görünce şaşırdım'

Sazlıbosna Barajı’nda zaman zaman balık tutan Murat Can yaşanan kuraklıklar ile ilgili, "Ben balık tutmaya geliyorum buraya hafta sonları. Burada baya su vardı ben de görünce şaşırdım en son 2 ay önce gelmiştim ve bu şekilde değildi. Ben Kayabaşı tarafında geliyordum orada su yok diye bu tarafa geldim ancak burası daha fazla kurumuş. İnsanlarımızın biraz daha duyarlı olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Terkos Barajı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
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