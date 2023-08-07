https://sputniknews.com.tr/20230807/terkos-barajinda-sular-cekildi-tarihi-yol-ortaya-cikti-1074441927.html

Terkos Barajı’nda sular çekildi, tarihi yol ortaya çıktı

Terkos Barajı’nda sular çekildi, tarihi yol ortaya çıktı

Türkiye’yi etkisi alan "Eyyam-ı Bahur" sıcakları nedeniyle İstanbul'da su tüketimi artarken, mega kentteki barajlar da kurumaya devam ediyor. Doluluk oranı... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T10:02+0300

2023-08-07T10:02+0300

2023-08-07T10:02+0300

türkiye

eyyam-ı bahur

baraj

terkos barajı

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Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar su tüketimini de artırdı. Bu yıl beklenen yağışların da gerçekleşmemesi sebebiyle barajlardaki su seviyesi, olması gerekenin çok altında kaldı. İstanbul barajların genel durumu 36.21 seviyelerinde, Terkos Barajında ise geçen yıl tarihinde yüzde 61.44 olarak ölçülen doluluk oranı bu yıl yüzde 21.84'e kadar geriledi. Tarihi yol ortaya çıktıBu çekilme sonucu gölde bulunan tarihi yol ortaya çıktı. Çimenlerle kaplanan tarihi yol dron ile havadan görüntülendi. Yapılan ilk incelemede önce Balkan savaşı yıllarından kaldığı düşünülen yolun, daha eski olduğunun tespit edildiği öğrenildi.Barajda suların çekilmesi nedeniyle birçok kayık karaya otururken, metrelerce çekilen sular bazı yerlerde adacıklar oluşturdu.

https://sputniknews.com.tr/20230806/eyyam-i-bahur-sicaklarinin-surdugu-istanbulda-barajlarda-son-durum-1074419410.html

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eyyam-ı bahur, baraj, terkos barajı