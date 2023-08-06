https://sputniknews.com.tr/20230806/eyyam-i-bahur-sicaklarinin-surdugu-istanbulda-barajlarda-son-durum-1074419410.html

'Eyyam-ı Bahur' sıcaklarının sürdüğü İstanbul'da barajlarda son durum

'Eyyam-ı Bahur' sıcaklarının sürdüğü İstanbul'da barajlarda son durum

İstanbul’da hava sıcaklığı etkisini devam ettirirken kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise 36.21 oldu. İSKİ verilerine göre bu rakam son 9 yılın en... 06.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-06T13:03+0300

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yaşam

eyyam-ı bahur

sıcak

baraj

su

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Türkiye'de etkili olan ‘Eyyam-ı Bahur’ sıcak hava dalgası İstanbul'da da kendini hissettirmeye devam ediyor.Sıcak hava İstanbulluları bunaltırken, kentte su sağlayan barajlardaki doluluk oranı ise 6 Ağustos itibarıyla yüzde 36.21 olarak ölçüldü. Bu oran geçen yıl yüzde 65.29, 2021 yılında 66.14, 2020 yılında 56.04, 2019 yılında 67.08. 2018 yılında 71.8, 2017 yılında 69.78, 2016 yılında 60.75, 2018 yılında 76.93 olarak kayıtlara geçmişti.Kent genelinde bulunan barajların dron ile havadan çekilen görüntülerinde barajdaki su seviyesinin azaldığı ve toprak kısımlarda çatlakların oluştuğu görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ verilerine göre mega kentteki barajların doluluk oranlarının son 9 yıla oranla en düşük seviyesinde olduğu belirtildi.Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle:

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2023

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eyyam-ı bahur, sıcak, baraj, su