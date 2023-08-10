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İnşaat maliyetinde artış beş ayın zirvesinde
İnşaat maliyetinde artış beş ayın zirvesinde
İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık bazda yüzde 4,43, yıllık bazda yüzde 49,32 artış kaydetti. İnşaat maliyetinde aylık bazda artış ocaktan bu yana en... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T12:21+0300
2023-08-10T12:21+0300
türkiye
inşaat
ekonomi
maliyet
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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,43, yıllık yüzde 49,32 yükseldi.İnşaat maliyetindeki aylık artış ocak ayından bu yana en yüksek düzeye çıktı. Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,32 artan inşaat maliyeti şubatta yüzde 2,08, martta yüzde 2,16, nisanda yüzde 1,03 ve mayıs ayında yüzde 0,54 artmıştı.Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 5,81, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 35,67, işçilik endeksi yüzde 105,11 artış gösterdi.Bina inşaatı maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,83, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,80 yükseliş kaydetti. Haziranda, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,04, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı. Binalarda geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,95, işçilik endeksi yüzde 105,53 yükseldi.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,69 artış görüldü. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,33, işçilik endeksi yüzde 1,05 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 28,91, işçilik endeksi yüzde 103,57 yükseliş kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230612/insaat-maliyet-endeksi-artti-1072315542.html
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inşaat, ekonomi, maliyet
inşaat, ekonomi, maliyet

İnşaat maliyetinde artış beş ayın zirvesinde

12:21 10.08.2023
© İHAMaslak'ta 40 katlı gökdelen inşaatı
Maslak'ta 40 katlı gökdelen inşaatı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© İHA
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İnşaat maliyet endeksi haziranda aylık bazda yüzde 4,43, yıllık bazda yüzde 49,32 artış kaydetti. İnşaat maliyetinde aylık bazda artış ocaktan bu yana en yüksek düzeye çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,43, yıllık yüzde 49,32 yükseldi.

İnşaat maliyetindeki aylık artış ocak ayından bu yana en yüksek düzeye çıktı. Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 15,32 artan inşaat maliyeti şubatta yüzde 2,08, martta yüzde 2,16, nisanda yüzde 1,03 ve mayıs ayında yüzde 0,54 artmıştı.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 5,81, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 35,67, işçilik endeksi yüzde 105,11 artış gösterdi.

Bina inşaatı maliyet endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,83, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,80 yükseliş kaydetti. Haziranda, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,04, işçilik endeksi yüzde 0,80 arttı. Binalarda geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,95, işçilik endeksi yüzde 105,53 yükseldi.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, haziranda bir önceki aya göre yüzde 6,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,69 artış görüldü. Söz konusu yapılarda bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 8,33, işçilik endeksi yüzde 1,05 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 28,91, işçilik endeksi yüzde 103,57 yükseliş kaydetti.
'Dünyanın en saçma binası'nın yerine çelikten çarşı: Depremzede esnafın hizmetine sunulacak - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2023
EKONOMİ
İnşaat maliyet endeksi arttı
12 Haziran , 10:27
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