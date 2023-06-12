https://sputniknews.com.tr/20230612/insaat-maliyet-endeksi-artti-1072315542.html

İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi arttı

İnşaat maliyet endeksi nisanda aylık bazda yüzde 1,03, yıllık bazda yüzde 52,99 artış kaydetti. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T10:27+0300

2023-06-12T10:27+0300

2023-06-12T10:27+0300

ekonomi

inşaat

maliyet

endeks

ekonomi

beton

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Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, endeks nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,03, yıllık yüzde 52,99 yükseldi.Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,37, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi yüzde 39,8, işçilik endeksi yüzde 102,72 artış gösterdi.Bina inşaatı maliyet endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,91, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,55 yükseliş kaydetti. Nisanda, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,21, işçilik endeksi yüzde 0,18 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,14, işçilik endeksi yüzde 103,02 yükseldi.Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksinde, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,46, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,01 artış görüldü. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,89, işçilik endeksi yüzde 0,21 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksi yüzde 35,67, işçilik endeksi yüzde 101,61 artış kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230611/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-ekonomi-birinci-onceligimiz-olacak-1072296088.html

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inşaat, maliyet, endeks, ekonomi, beton