https://sputniknews.com.tr/20230810/hatayda-yapimi-suren-insaatta-cokme-3-isci-kurtarildi-birini-kurtarma-calismasi-suruyor-1074537251.html

Hatay'da yapımı süren inşaatta çökme: 3 işçi kurtarıldı, birini kurtarma çalışması sürüyor

Hatay'da yapımı süren inşaatta çökme: 3 işçi kurtarıldı, birini kurtarma çalışması sürüyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir inşaatta göçük meydana geldi, 5 işçi kendi imkanları ile çıktı, 4 işçiden 3'ü ise ekipler tarafından kurtarıldı. Göçük altındaki... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T15:44+0300

2023-08-10T15:44+0300

2023-08-10T15:44+0300

türkiye

hatay

inşaat

göçük

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Hatay'da yapımı süren 3 katlı inşaatta kısmen göçük oluştu. İşçilerden 5'i kendi imkanları alandan çıktı, 4'ü ise göçükte kaldı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmada ekipler 3 işçiyi yaralı kurtardı. İşçiler hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Göçük altında bir işçinin daha olduğu ve kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

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