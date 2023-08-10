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https://sputniknews.com.tr/20230810/hatayda-yapimi-suren-insaatta-cokme-3-isci-kurtarildi-birini-kurtarma-calismasi-suruyor-1074537251.html
Hatay'da yapımı süren inşaatta çökme: 3 işçi kurtarıldı, birini kurtarma çalışması sürüyor
Hatay'da yapımı süren inşaatta çökme: 3 işçi kurtarıldı, birini kurtarma çalışması sürüyor
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir inşaatta göçük meydana geldi, 5 işçi kendi imkanları ile çıktı, 4 işçiden 3'ü ise ekipler tarafından kurtarıldı. Göçük altındaki... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T15:44+0300
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türkiye
hatay
inşaat
göçük
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Hatay'da yapımı süren 3 katlı inşaatta kısmen göçük oluştu. İşçilerden 5'i kendi imkanları alandan çıktı, 4'ü ise göçükte kaldı. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmada ekipler 3 işçiyi yaralı kurtardı. İşçiler hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Göçük altında bir işçinin daha olduğu ve kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230430/naci-gorur-onlem-alinmazsa-istanbul-nufusunun-ucte-biri-gocuk-altinda-kalabilir-1070396242.html
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hatay, inşaat, göçük
hatay, inşaat, göçük

Hatay'da yapımı süren inşaatta çökme: 3 işçi kurtarıldı, birini kurtarma çalışması sürüyor

15:44 10.08.2023
© İHA / NECATİ İVGİN-AW005556göçük
göçük - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© İHA / NECATİ İVGİN-AW005556
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir inşaatta göçük meydana geldi, 5 işçi kendi imkanları ile çıktı, 4 işçiden 3'ü ise ekipler tarafından kurtarıldı. Göçük altındaki bir işçiyi kurtarma çalışması ise sürüyor.
Hatay'da yapımı süren 3 katlı inşaatta kısmen göçük oluştu.
İşçilerden 5'i kendi imkanları alandan çıktı, 4'ü ise göçükte kaldı.
Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmada ekipler 3 işçiyi yaralı kurtardı. İşçiler hazır bekleyen ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Göçük altında bir işçinin daha olduğu ve kurtarma çalışmasının devam ettiği bildirildi.
İstanbul, konut, boğaz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
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