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Naci Görür: Önlem alınmazsa İstanbul nüfusunun üçte biri göçük altında kalabilir
Naci Görür: Önlem alınmazsa İstanbul nüfusunun üçte biri göçük altında kalabilir
Naci Görür, önlem alınmadığı takdirde olası bir depremde İstanbul'un nüfusunun üçte birinin göçük altında kalabileceğini söyledi. 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T16:30+0300
2023-04-30T16:33+0300
türkiye
naci görür
marmara depremi
enkaz
uyarı
ekonomi
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Bilim akademisi üyesi Prof.Dr. Naci Görür, olası Marmara depreminin sonuçlarına karşı uyararak önlem alınmazsa İstanbul nüfusunun üçte birinin göçük altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.NTV'den Melike Şahin'in haberine göre, Marmara depreminin vurması durumunda bu asırda Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının biteceğini iddia eden Görür, "Komplo teorisi gibi bir şey değil bu" dedi.100 bin yapının göçeceğini ifade eden Görür, bu yapıların 1 milyon daireye eşit olduğunu ve her dairede 5 kişinin olduğunu varsayarak 5 milyon insanın doğrudan etkileneceğini dile getirdi."Marmara depremi olduğu takdirde ekonominin çarkları durur. Marmara Bölgesi diz üstü çöker" diye konuşan Görür, şu ifadeleri kullandı:Görür, şehirlerin hızla depreme dirençli hale getirilmesi için adımlar atılması gerektiğini söyleyerek "Eğer bu ülkenin insanları bu topraklarda ebediyyen yaşayacaklarsa depremde yıkılmayacak ayakta duracak. Bir dakikada onbinlerce insanını kaybetmeyeceği yerleşim alanlarını oluşturmak zorunda." dedi.
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naci görür, marmara depremi, enkaz, uyarı, ekonomi
naci görür, marmara depremi, enkaz, uyarı, ekonomi

Naci Görür: Önlem alınmazsa İstanbul nüfusunun üçte biri göçük altında kalabilir

16:30 30.04.2023 (güncellendi: 16:33 30.04.2023)
© AAİstanbul, konut, boğaz
İstanbul, konut, boğaz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© AA
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Naci Görür, önlem alınmadığı takdirde olası bir depremde İstanbul'un nüfusunun üçte birinin göçük altında kalabileceğini söyledi.
Bilim akademisi üyesi Prof.Dr. Naci Görür, olası Marmara depreminin sonuçlarına karşı uyararak önlem alınmazsa İstanbul nüfusunun üçte birinin göçük altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
NTV'den Melike Şahin'in haberine göre, Marmara depreminin vurması durumunda bu asırda Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi bağımsızlığının biteceğini iddia eden Görür, "Komplo teorisi gibi bir şey değil bu" dedi.
100 bin yapının göçeceğini ifade eden Görür, bu yapıların 1 milyon daireye eşit olduğunu ve her dairede 5 kişinin olduğunu varsayarak 5 milyon insanın doğrudan etkileneceğini dile getirdi.
"Marmara depremi olduğu takdirde ekonominin çarkları durur. Marmara Bölgesi diz üstü çöker" diye konuşan Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Marmara Bölgesi diz üstü çökerse Türkiye durur nefesi kesilir. Çünkü Türkiye'nin ekonomi, ticaret ve üretim özelliklerinin can damarı Marmara Bölgesi'dir. O zaman Türkiye duraklar. Ekonomik olarak bağımsızlığını kaybeder."

Görür, şehirlerin hızla depreme dirençli hale getirilmesi için adımlar atılması gerektiğini söyleyerek "Eğer bu ülkenin insanları bu topraklarda ebediyyen yaşayacaklarsa depremde yıkılmayacak ayakta duracak. Bir dakikada onbinlerce insanını kaybetmeyeceği yerleşim alanlarını oluşturmak zorunda." dedi.
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