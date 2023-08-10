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'Hasta eşi Zeynep Sicimoğlu'nu terk ettiği' iddia edilen Ayhan Sicimoğlu'ndan açıklama
'Hasta eşi Zeynep Sicimoğlu'nu terk ettiği' iddia edilen Ayhan Sicimoğlu'ndan açıklama
Ünlü müzisyen ve televizyoncu Ayhan Sicimoğlu'nun, eşi Zeynep Akar'ı hastalandıktan sonra terk ettiği iddia edilmişti. Ayhan Sicimoğlu, sosyal medya... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T10:27+0300
2023-08-10T10:27+0300
yaşam
ayhan sicimoğlu
hastalık
zeynep sicimoğlu
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Ünlü müzisyen ve televizyoncu Ayhan Sicimoğlu'nun hasta eşini terk ettiğini ve eşiyle olan ortak hesabını boşaltıp kendisine bir yelkenli aldığına yönelik iddialarda bulunmuştu.Söz konusu ithamlar karşısında sessizliğini bozan Ayhan Sicimoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.'Hukuki yol başlayacak'Hakkındaki iddiaları yalanlayan Sicimoğlu; "İş artık bir iftiralar, asılsız haberler ve itibar suikastına dönüştürüldüğü için beni kahreden bu açıklamayı yapmak durumunda kalıyorum. Bu temelsiz haberleri çıkaran ve yaymaktan sorumlu kişiler hakkında şahitlerimiz ve belgelerimiz ile hukuki yollarla gereken süreç başlatılacaktır." ifadelerini kullandı.Sicimoğlu'nun açıklaması şöyle:Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, gazetedeki köşesinde Sicimoğlu'nun eşini terk ettiğine dair bir yazı yayımlamıştı.
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ayhan sicimoğlu, hastalık, zeynep sicimoğlu
ayhan sicimoğlu, hastalık, zeynep sicimoğlu

'Hasta eşi Zeynep Sicimoğlu'nu terk ettiği' iddia edilen Ayhan Sicimoğlu'ndan açıklama

10:27 10.08.2023
© AAAyhan Sicimoğlu
Ayhan Sicimoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA
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Ünlü müzisyen ve televizyoncu Ayhan Sicimoğlu'nun, eşi Zeynep Akar'ı hastalandıktan sonra terk ettiği iddia edilmişti. Ayhan Sicimoğlu, sosyal medya hesaplarından hakkındaki iddialara açıklık getirdi.
Ünlü müzisyen ve televizyoncu Ayhan Sicimoğlu'nun hasta eşini terk ettiğini ve eşiyle olan ortak hesabını boşaltıp kendisine bir yelkenli aldığına yönelik iddialarda bulunmuştu.

Söz konusu ithamlar karşısında sessizliğini bozan Ayhan Sicimoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

'Hukuki yol başlayacak'

Hakkındaki iddiaları yalanlayan Sicimoğlu; "İş artık bir iftiralar, asılsız haberler ve itibar suikastına dönüştürüldüğü için beni kahreden bu açıklamayı yapmak durumunda kalıyorum. Bu temelsiz haberleri çıkaran ve yaymaktan sorumlu kişiler hakkında şahitlerimiz ve belgelerimiz ile hukuki yollarla gereken süreç başlatılacaktır." ifadelerini kullandı.
Sicimoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sevgili dostlar, beni tanıdığınız kadar tanıyorsunuz, her zaman doğruyu söyledim, doğrunun yanında oldum ve olmaya da devam edeceğim. Zeynep Hanım 2019 yazında bir gece aniden konuşamaz oldu. Derhal özel bir hastaneye götürdüm. Çekilen beyin MR’ı sonucu sol tarafında büyük bir kist saptandı ve acil ameliyat tavsiyesi alındı. Boston USA’da önemli bir mevkiide olan yakın dostumuz Prof Dr. Mehmet Toner’i aradım. 'Ayhan’cığım al Zeynep’i getir buraya, gereken yapılacaktır' dedi. Derhal ertesi gün Zeynep Hanım’ı, yanımıza kız kardeşini de alarak Amerika’ya götürdüm. Muayeneler sonucu acil ameliyata aldılar ve sonrasında yoğun bakıma kaldırdılar. Amerika’da hastanede kalmalı refakatçiye izin verilmediği halde ısrarlarım üzerine yoğun bakımda dahi bana özel izin çıkartmak zorunda kaldılar. Zeynep Hanım’la beraber haftalarca Amerika’da 8 metrekarecik küçük bir hastane odasında baş başaydık. Bu ameliyat ve onun iyileşme süreci akabinde bu sefer de yine haftalarca süren kemoterapi ve ışın tedavisi yolculuğuna başladık. Bu süre zarfında ve sonrasında Zeynep’in yanında yakını olarak bir tek ben vardım. Türkiye’ye döndükten sonra da Koç Üniversitesi hastanesinde aylarca süren bir kemoterapi süreci başladı. Son 2 gündür bizimle beraber o dönem hastanede bulunmuş pek çok hasta yakınından 'biz sizi defalarca gördük orada, şahit olmaya da hazırız, bu haberlere hayret ediyoruz' diyen mesajlar alıyorum, biz kendi derdimizle ilgilenirken ne kadar çok insanın da gönlü bizimle sızlamış meğer. Fakat ne acıdır ki tanımadığımız insanlar bizimle üzülürken, en yakınlarından tek bir maddi-manevi destek görmediğimiz gibi üstüne o “yakınların” bir de tatil ve yazlık ev sefaları haberlerini aldık… Bu ameliyat ve onun iyileşme süreci akabinde bu sefer de yine haftalarca süren kemoterapi ve ışın tedavisi yolculuğuna başladık. Bu süre zarfında ve sonrasında Zeynep’in yanında yakını olarak bir tek ben vardım. Türkiye’ye döndükten sonra da Koç Üniversitesi hastanesinde aylarca süren bir kemoterapi süreci başladı. Son 2 gündür bizimle beraber o dönem hastanede bulunmuş pek çok hasta yakınından 'biz sizi defalarca gördük orada, şahit olmaya da hazırız, bu haberlere hayret ediyoruz' diyen mesajlar alıyorum, biz kendi derdimizle ilgilenirken ne kadar çok insanın da gönlü bizimle sızlamış meğer. Fakat ne acıdır ki tanımadığımız insanlar bizimle üzülürken, en yakınlarından tek bir maddi-manevi destek görmediğimiz gibi üstüne o “yakınların” bir de tatil ve yazlık ev sefaları haberlerini aldık… Zeynep Hanım hayatımda tanıdığım en zeki, en kültürlü ve en asil kadındır. Şu an yaşanan / bize yaşatılan bu acımasız ve mesnetsiz iftiralar silsilesi Zeynep Hanım’ın manevi şahsına yapılabilecek en büyük hakarettir. Bu temelsiz haberleri çıkaran ve yaymaktan sorumlu kişiler hakkında şahitlerimiz ve belgelerimiz ile hukuki yollarla gereken süreç başlatılacaktır. Bu konuyu daha fazla uzatarak ben de bu saygısızlığa alet olmak istemiyorum. Fakat kamuoyu bilmelidir ki, kızımız Ayşe benim de maddi ve manevi tam desteğim ile annesinin tedavisinin en iyi şekilde yapılmasını sağlamaktadır. Kamuoyundan beklentimiz vermekte olduğu bu yaşam mücadelesinde Zeynep Hanım’ın adının ve yakınları olarak bizlerin, asılsız ve kötü niyetli senaryolarla daha fazla yıpratılmamasıdır. Lütfen dualarınızı üzerimizden eksik etmeyiniz."

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28 Temmuz, 11:05
Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, gazetedeki köşesinde Sicimoğlu'nun eşini terk ettiğine dair bir yazı yayımlamıştı.
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