https://sputniknews.com.tr/20230810/fransada-engelli-bakimevinde-yangin-11-kisi-hayatini-kaybetti-1074533165.html
Fransa’da engelli bakımevinde yangın: 11 kişi hayatını kaybetti
Fransa’da engelli bakımevinde yangın: 11 kişi hayatını kaybetti
Fransa'nın Wintzenheim kentinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Engelli bakımevinde meydana gelen olayın nedeni ise henüz bilinmiyor. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T13:34+0300
2023-08-10T13:34+0300
2023-08-10T13:34+0300
dünya
fransa
bfmtv
yangın
engelli
bakım evi
ölü
ölü bulundu
gerard darmanin
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Fransa merkezli BFMTV'nin haberine göre, ülkenin Almanya sınırındaki Wintzenheim ilçesinde engelli bakımevinde yangın çıktı. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, çok sayıda can kaybı olduğunu açıklarken, kurtarma ekipleri ara vermeden çalışmalarını sürdürdü. Colmar Savcı Yardımcısı Natalie Kilwasser televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Zemin katta bulunan tüm vatandaşlar hayatta kaldı. Ayrıca ikinci kattan beş kişi çıkmayı başardı. Kalan 11 kişi öldü" Kilwasser, savcılığın, yangının çıktığı binanın sahibini sorguladığını da sözlerine ekledi. Yangının kesin nedeni henüz bilinmezken, yetkililer, şöminede için için yanan ateşin bu olaya sebebiyet vermiş olabileceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230810/ekvadorda-suikaste-ugrayan-devlet-baskani-adayi-olduruldu-1074531718.html
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fransa, bfmtv, yangın, engelli, bakım evi, ölü, ölü bulundu, gerard darmanin
fransa, bfmtv, yangın, engelli, bakım evi, ölü, ölü bulundu, gerard darmanin
Fransa’da engelli bakımevinde yangın: 11 kişi hayatını kaybetti
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Fransa'nın Wintzenheim kentinde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti. Engelli bakımevinde meydana gelen olayın nedeni ise henüz bilinmiyor.
Fransa merkezli BFMTV'nin haberine göre, ülkenin Almanya sınırındaki Wintzenheim ilçesinde engelli bakımevinde yangın çıktı. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, çok sayıda can kaybı olduğunu açıklarken, kurtarma ekipleri ara vermeden çalışmalarını sürdürdü.
Colmar Savcı Yardımcısı Natalie Kilwasser televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Zemin katta bulunan tüm vatandaşlar hayatta kaldı. Ayrıca ikinci kattan beş kişi çıkmayı başardı. Kalan 11 kişi öldü" Kilwasser, savcılığın, yangının çıktığı binanın sahibini sorguladığını da sözlerine ekledi.
Yangının kesin nedeni henüz bilinmezken, yetkililer, şöminede için için yanan ateşin bu olaya sebebiyet vermiş olabileceğini belirtti.