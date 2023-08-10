https://sputniknews.com.tr/20230810/cim-bicerken-once-uzerine-yilan-dustu-ardindan-sahin-saldirdi-1074527296.html

Çim biçerken önce üzerine yılan düştü, ardından şahin saldırdı

Çim biçerken önce üzerine yılan düştü, ardından şahin saldırdı

ABD'nin Teksas eyaletinde çim biçerken üzerine yılan düşen kadın, koluna dolanan yılan ile onu yakalamaya çalışan şahinin mücadelesi arasında kaldı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T10:07+0300

2023-08-10T10:07+0300

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yaşam

abd

teksas

yılan

şahin

hayvan

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CBS News'in haberine göre, 64 yaşındaki Peggy Jones, bahçesindeki çimleri biçerken nadir yaşanacak bir olaya tanık oldu.Jones'un birden üzerine düşen yılan koluna dolandı. Bu sırada bir şahin de yılanı yakalamak için hamleler yaparak kadının yüzünü pençeleriyle yaraladı.Şahin yılanı Jones'un kolundan çekmeyi başarırken, kolunda ve yüzünde kesikler ve ezikler oluşan kadın, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.Yılanın şahinin veya başka bir kuşun gagasından düştüğü tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230804/prof-dr-olgun-pandemi-yilanlarin-sayisini-artirdi-1074374239.html

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