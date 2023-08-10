https://sputniknews.com.tr/20230810/cim-bicerken-once-uzerine-yilan-dustu-ardindan-sahin-saldirdi-1074527296.html
Çim biçerken önce üzerine yılan düştü, ardından şahin saldırdı
Çim biçerken önce üzerine yılan düştü, ardından şahin saldırdı
ABD'nin Teksas eyaletinde çim biçerken üzerine yılan düşen kadın, koluna dolanan yılan ile onu yakalamaya çalışan şahinin mücadelesi arasında kaldı. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T10:07+0300
2023-08-10T10:07+0300
2023-08-10T10:07+0300
yaşam
abd
teksas
yılan
şahin
hayvan
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CBS News'in haberine göre, 64 yaşındaki Peggy Jones, bahçesindeki çimleri biçerken nadir yaşanacak bir olaya tanık oldu.Jones'un birden üzerine düşen yılan koluna dolandı. Bu sırada bir şahin de yılanı yakalamak için hamleler yaparak kadının yüzünü pençeleriyle yaraladı.Şahin yılanı Jones'un kolundan çekmeyi başarırken, kolunda ve yüzünde kesikler ve ezikler oluşan kadın, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.Yılanın şahinin veya başka bir kuşun gagasından düştüğü tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230804/prof-dr-olgun-pandemi-yilanlarin-sayisini-artirdi-1074374239.html
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abd, teksas, yılan, şahin, hayvan
abd, teksas, yılan, şahin, hayvan
Çim biçerken önce üzerine yılan düştü, ardından şahin saldırdı
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ABD'nin Teksas eyaletinde çim biçerken üzerine yılan düşen kadın, koluna dolanan yılan ile onu yakalamaya çalışan şahinin mücadelesi arasında kaldı.
CBS News'in haberine göre, 64 yaşındaki Peggy Jones, bahçesindeki çimleri biçerken nadir yaşanacak bir olaya tanık oldu.
Jones'un birden üzerine düşen yılan koluna dolandı. Bu sırada bir şahin de yılanı yakalamak için hamleler yaparak kadının yüzünü pençeleriyle yaraladı.
Şahin yılanı Jones'un kolundan çekmeyi başarırken, kolunda ve yüzünde kesikler ve ezikler oluşan kadın, hastanedeki müdahalenin ardından taburcu edildi.
Yılanın şahinin veya başka bir kuşun gagasından düştüğü tahmin ediliyor.