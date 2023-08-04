https://sputniknews.com.tr/20230804/prof-dr-olgun-pandemi-yilanlarin-sayisini-artirdi-1074374239.html

Prof. Dr. Olgun: Pandemi yılanların sayısını artırdı

Prof. Dr. Olgun: Pandemi yılanların sayısını artırdı

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Zooloji Bölümü Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtuluş Olgun, kovid pandemisi döneminde insanların evlere kapanmasının... 04.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-04T15:19+0300

2023-08-04T15:19+0300

2023-08-04T15:19+0300

türkiye

yılan

pandemi

sıcak

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Prof. Dr. Olgun, ayrıca yılanların artan hava sıcaklıklarında evlerin serin yerlerine girebileceğini, yılanın yakalanmasına bulunduğu ortama konacak bir ıslak havlunun yardımcı olabileceğini de sözlerine ekledi.'Türkiye’de 60 çeşit yılan türü var'Prof. Dr. Kurtuluş Olgun şu andaki bilgilerle Türkiye’de 60 yılan türü olduğunu bildiklerini ifade ederek, "Bunlardan 17-18 tanesi zehirli yılan türlerine ait. Bu zehirli yılan türlerinin büyük kısmı lokal yerlerde yaşıyor. Yani insanlardan çok uzak bölgelerde yaşıyor. O nedenle bu zehirli yılan türlerinden en az 15 tanesi ile insanların karşılaşma ihtimali zayıf. Sadece 2-3 tür var çok yaygın olan. Bizim yaptığımız 40 yıllık çalışmalar sonucunda çok fazla yılan ısırmasına maruz kalan veyahut doğrudan doğruya zarar gören bir kişiyle çok fazla karşılaşmadık. Bunun yanında çok sayıda insan yılan ilişkisine ait çarpıcı bilgiler var. Ama bunların büyük bir kısmının doğru olmadığına inanıyoruz" dedi.'Yılanların çoğalmasının sıcaklıkla bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum'“Sıcakların artması ile yılanların çoğaldığına ilişkin bir takım bilgiler var. Ben bunun sıcaklıkla bir ilişkisinin olmadığını düşünüyorum” diyerek sözlerine devam eden Olgun, “Çünkü bunlar omurgalı hayvanlar. Her ne kadar soğukkanlı yani vücut ısılarını güneşe göre ayarlasalar da çok sıcaklarda gezen hayvanlar değil. Çok sıcak havalarda yılanların sayısının artacağını ben düşünmüyorum. Özellikle 2020 ve 2021 yıllarında hepimizin bildiği gibi evlere kapandık. Yılanlar da bundan çok olumlu yönde etkilendiler. İnsanlar evlerinde olduğu sürece onlar doğada özgürlüklerini ilan ettiler. Yılanların bu iki yıl üreme dönemlerini çok rahat geçirmelerine neden oldu. Bunun sonucunda da bıraktıkları yumurtaların büyük kısmı açıldı ve doğada şimdi onlar serbest bir şekilde geziyorlar. Bu nedenden dolayı yılan sayılarında artış olmuş olabilir. Gelecek yıllarda elde edilecek verilerin bu sonucu doğrulayacağını düşünüyorum. Yılanların çok olmasının düşünülmesinin bir diğer nedeni ise insanlar artık bu konuda bilgilendiler. İnsanlar çağımızda bilgiye çok rahat ulaştıklarından yılanların artık çok tehlikeli hayvanlar olmadığını öğrendiler. Çektikleri resimleri videoları paylaşınca, yılanların çoğaldığı görüntüsünü ortaya çıkarıyor” diye konuştu.'Sıcak havalardan onlar da bizim gibi etkileniyor'Prof. Dr. Olgun, çok sıcak havalardan yılanların da etkilendiğini belirterek, "Özellikle günün sıcak saatlerinden evlerimizin ve bahçemizin serin yerlerine girebilirler. Onlarla karşılaştığımızda korkuya kapılmamıza gerek yok. Yapmamız gereken hiçbir şey yapmadan onların ortamdan uzaklaşmasını sağlamak. Özellikle çok sıcak dönemlerde bu hayvanlarla evlerimizde karşılaşma ihtimalimiz var. Evin içinde görülmesi durumunda bulunduğu ortamı kapalı tutmaya çalışmak, daha sonra da görevlileri çağırmak en doğrusu olur. Eğer görevliler geldiğinde yine bulunamazsa, odanın birkaç yerine ıslak bir havlu koyup, kapıyı kapatıp dışarıya çıkmak uygun olabilir. Çünkü bu hayvanlar nemi seven hayvanlar. Bir süre sonra bir uzman gözetiminde kontrol edildiğinde o hayvanı ıslak nemli bezlerin altında kolaylıkla bulabiliriz" dedi.

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