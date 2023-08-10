https://sputniknews.com.tr/20230810/bati-basini-ukrayna-ordusu-daha-fazla-asker-ve-techizat-kurtarmak-icin-taktik-degistirdi-1074544362.html
Batı basını: Ukrayna ordusu, daha fazla asker ve teçhizat kurtarmak için taktik değiştirdi
Batı basını: Ukrayna ordusu, daha fazla asker ve teçhizat kurtarmak için taktik değiştirdi
Karşı taarruz girişimlerine devam eden Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, daha fazla asker ve teçhizat kurtarmak için daha dikkatli hareket etmeye başladığı... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T20:15+0300
2023-08-10T20:15+0300
2023-08-10T20:15+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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ABD merkezli Politico’nun ABD Ukrayna Savunma Bakanı danışmanı Yuriy Sak’a dayandırdığı habere göre, karşı taarruz girişimlerine devam eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yönetimi taktik değiştirerek, daha fazla asker ve teçhizat kurtarmak için daha dikkatli hareket etmeye başladı.Kiev’deki askeri yönetimin ‘daha çok asker ve teçhizat kurtarmak’ amacı ile taarruzu yürütme ‘taktiğini değiştirdiğine’ dikkat çeken Sak, (çatışma alanındaki) ‘durumun zorlu’ olduğunu kabul etti ve hiç kimsenin sonuca ulaşılması ile ilgili somut süreleri dile getirmediğini ifade etti.Haberde, bu değerlendirmelerin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ‘ani (yıldırım) saldırı yerine bir yıpratma mücadelesi biçimini’ kazandığı yönündeki görüşüyle örtüştüğü belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’na göre Ukrayna ordusu, 4 Haziran’dan bu yana başarısız taarruz girişimlerinde bulunuyor. Kurumun sunduğu verilere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri o tarihten bu yana 43 binden fazla askerini ve aralarında 26 uçak ve 25 Alman yapımı Leopard tankının da bulunduğu 5 binden fazla teçhizatını kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun hiçbir yönde başarı elde edemediğini vurgulamıştı.
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ukrayna krizi, ukrayna, batı, cephane, asker
ukrayna krizi, ukrayna, batı, cephane, asker
Batı basını: Ukrayna ordusu, daha fazla asker ve teçhizat kurtarmak için taktik değiştirdi
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Karşı taarruz girişimlerine devam eden Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, daha fazla asker ve teçhizat kurtarmak için daha dikkatli hareket etmeye başladığı bildirildi.
ABD merkezli Politico’nun ABD Ukrayna Savunma Bakanı danışmanı Yuriy Sak’a dayandırdığı habere göre, karşı taarruz girişimlerine devam eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yönetimi taktik değiştirerek, daha fazla asker ve teçhizat kurtarmak için daha dikkatli hareket etmeye başladı.
Kiev’deki askeri yönetimin ‘daha çok asker ve teçhizat kurtarmak’ amacı ile taarruzu yürütme ‘taktiğini değiştirdiğine’ dikkat çeken Sak, (çatışma alanındaki) ‘durumun zorlu’ olduğunu kabul etti ve hiç kimsenin sonuca ulaşılması ile ilgili somut süreleri dile getirmediğini ifade etti.
Haberde, bu değerlendirmelerin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ‘ani (yıldırım) saldırı yerine bir yıpratma mücadelesi biçimini’ kazandığı yönündeki görüşüyle örtüştüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’na göre Ukrayna ordusu, 4 Haziran’dan bu yana başarısız taarruz girişimlerinde bulunuyor. Kurumun sunduğu verilere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri o tarihten bu yana 43 binden fazla askerini ve aralarında 26 uçak ve 25 Alman yapımı Leopard tankının da bulunduğu 5 binden fazla teçhizatını kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun hiçbir yönde başarı elde edemediğini vurgulamıştı.