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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230810/bati-basini-ukrayna-ordusu-daha-fazla-asker-ve-techizat-kurtarmak-icin-taktik-degistirdi-1074544362.html
Batı basını: Ukrayna ordusu, daha fazla asker ve teçhizat kurtarmak için taktik değiştirdi
Batı basını: Ukrayna ordusu, daha fazla asker ve teçhizat kurtarmak için taktik değiştirdi
Karşı taarruz girişimlerine devam eden Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, daha fazla asker ve teçhizat kurtarmak için daha dikkatli hareket etmeye başladığı... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T20:15+0300
2023-08-10T20:15+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
ukrayna
batı
cephane
asker
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ABD merkezli Politico’nun ABD Ukrayna Savunma Bakanı danışmanı Yuriy Sak’a dayandırdığı habere göre, karşı taarruz girişimlerine devam eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yönetimi taktik değiştirerek, daha fazla asker ve teçhizat kurtarmak için daha dikkatli hareket etmeye başladı.Kiev’deki askeri yönetimin ‘daha çok asker ve teçhizat kurtarmak’ amacı ile taarruzu yürütme ‘taktiğini değiştirdiğine’ dikkat çeken Sak, (çatışma alanındaki) ‘durumun zorlu’ olduğunu kabul etti ve hiç kimsenin sonuca ulaşılması ile ilgili somut süreleri dile getirmediğini ifade etti.Haberde, bu değerlendirmelerin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ‘ani (yıldırım) saldırı yerine bir yıpratma mücadelesi biçimini’ kazandığı yönündeki görüşüyle örtüştüğü belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı’na göre Ukrayna ordusu, 4 Haziran’dan bu yana başarısız taarruz girişimlerinde bulunuyor. Kurumun sunduğu verilere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri o tarihten bu yana 43 binden fazla askerini ve aralarında 26 uçak ve 25 Alman yapımı Leopard tankının da bulunduğu 5 binden fazla teçhizatını kaybetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun hiçbir yönde başarı elde edemediğini vurgulamıştı.
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ukrayna krizi, ukrayna, batı, cephane, asker

Batı basını: Ukrayna ordusu, daha fazla asker ve teçhizat kurtarmak için taktik değiştirdi

20:15 10.08.2023
© AFP 2023Ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AFP 2023
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Karşı taarruz girişimlerine devam eden Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin, daha fazla asker ve teçhizat kurtarmak için daha dikkatli hareket etmeye başladığı bildirildi.
ABD merkezli Politico’nun ABD Ukrayna Savunma Bakanı danışmanı Yuriy Sak’a dayandırdığı habere göre, karşı taarruz girişimlerine devam eden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yönetimi taktik değiştirerek, daha fazla asker ve teçhizat kurtarmak için daha dikkatli hareket etmeye başladı.
Kiev’deki askeri yönetimin ‘daha çok asker ve teçhizat kurtarmak’ amacı ile taarruzu yürütme ‘taktiğini değiştirdiğine’ dikkat çeken Sak, (çatışma alanındaki) ‘durumun zorlu’ olduğunu kabul etti ve hiç kimsenin sonuca ulaşılması ile ilgili somut süreleri dile getirmediğini ifade etti.
Haberde, bu değerlendirmelerin ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun ‘ani (yıldırım) saldırı yerine bir yıpratma mücadelesi biçimini’ kazandığı yönündeki görüşüyle örtüştüğü belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’na göre Ukrayna ordusu, 4 Haziran’dan bu yana başarısız taarruz girişimlerinde bulunuyor. Kurumun sunduğu verilere göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri o tarihten bu yana 43 binden fazla askerini ve aralarında 26 uçak ve 25 Alman yapımı Leopard tankının da bulunduğu 5 binden fazla teçhizatını kaybetti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ordusunun hiçbir yönde başarı elde edemediğini vurgulamıştı.
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