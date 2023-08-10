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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230810/bati-basini-ukrayna-abdye-misket-bombalarinin-kullanimina-iliskin-ilk-raporu-sundu-1074534808.html
Batı basını: Ukrayna, ABD’ye misket bombalarının kullanımına ilişkin ilk raporu sundu
Batı basını: Ukrayna, ABD’ye misket bombalarının kullanımına ilişkin ilk raporu sundu
CNN televizyonu, Kiev’in Washington tarafından tedarik edilen misket bombalarının kullanımına ilişkin ilk raporu ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) teslim... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T13:56+0300
2023-08-10T13:56+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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CNN’nin Ukrayna yönetiminin bir temsilcisine dayandırdığı haberine göre Kiev, Washington tarafından tedarik edilen misket bombalarının kullanımına ilişkin ilk raporu Pentagon’a sundu.Kievli bürokratın aktardığı üzere sunulan raporda, kullanılan misket bombalarının sayısı ve vurulan hedeflere ilişkin veriler yer alıyor. Ancak yetkili, raporun içerdiği ile ilgili somut rakam vermedi.ABD Başkanı Joe Biden, 7 Temmuz’da CNN’e verdiği demeçte Ukrayna’ya, sıradan top mermilerinin yetersizliği nedeniyle misket bombaları tedarik edeceklerini duyurmuştu. Rusya, bu tür sevkiyatların siviller için risk oluşturduğunu ve krizi uzatmayı amaçladığını bildirmişti.Misket bombalarının teslimatlarına başlayan ABD, Kiev'in bu tür mermileri kullanırken sivil nüfusa yönelik riskleri en aza indirdiğinden emin olmak için Ukrayna'dan raporlar sunmasını talep etti. Ukrayna, misket bombalarının özellikle de kentlerde ve kent sınırları dışında yoğun yerleşimlerin olduğu bölgelerde kullanılmadığını bildirmekle mükellef.Yerde infilak etmeden uzun süre kalabilen yüzlerce küçük patlayıcı barındıran misket bombalarının kullanımı, uzun vadede sivillere yönelik riskleri nedeniyle birçok ülke tarafından yasaklanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230810/polonya-belarus-sinirina-10-bin-asker-konuslandiracak-1074532638.html
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misket bombası, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü, ukrayna, ukrayna krizi, abd, kiev, rusya, saldırı, yasak
misket bombası, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü, ukrayna, ukrayna krizi, abd, kiev, rusya, saldırı, yasak

Batı basını: Ukrayna, ABD’ye misket bombalarının kullanımına ilişkin ilk raporu sundu

13:56 10.08.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSENMisket bombası
Misket bombası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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CNN televizyonu, Kiev’in Washington tarafından tedarik edilen misket bombalarının kullanımına ilişkin ilk raporu ABD Savunma Bakanlığı’na (Pentagon) teslim ettiğini bildirdi.
CNN’nin Ukrayna yönetiminin bir temsilcisine dayandırdığı haberine göre Kiev, Washington tarafından tedarik edilen misket bombalarının kullanımına ilişkin ilk raporu Pentagon’a sundu.
Kievli bürokratın aktardığı üzere sunulan raporda, kullanılan misket bombalarının sayısı ve vurulan hedeflere ilişkin veriler yer alıyor. Ancak yetkili, raporun içerdiği ile ilgili somut rakam vermedi.
ABD Başkanı Joe Biden, 7 Temmuz’da CNN’e verdiği demeçte Ukrayna’ya, sıradan top mermilerinin yetersizliği nedeniyle misket bombaları tedarik edeceklerini duyurmuştu. Rusya, bu tür sevkiyatların siviller için risk oluşturduğunu ve krizi uzatmayı amaçladığını bildirmişti.
Misket bombalarının teslimatlarına başlayan ABD, Kiev'in bu tür mermileri kullanırken sivil nüfusa yönelik riskleri en aza indirdiğinden emin olmak için Ukrayna'dan raporlar sunmasını talep etti. Ukrayna, misket bombalarının özellikle de kentlerde ve kent sınırları dışında yoğun yerleşimlerin olduğu bölgelerde kullanılmadığını bildirmekle mükellef.
Yerde infilak etmeden uzun süre kalabilen yüzlerce küçük patlayıcı barındıran misket bombalarının kullanımı, uzun vadede sivillere yönelik riskleri nedeniyle birçok ülke tarafından yasaklanmıştı.
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