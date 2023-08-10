https://sputniknews.com.tr/20230810/bakan-yerlikaya-malatya-depremiyle-ilgili-son-durumu-acikladi-22-vatandasimiz-hafif-yaralanmistir-1074546578.html
Bakan Yerlikaya Malatya depremiyle ilgili son durumu açıkladı: '22 vatandaşımız hafif yaralanmıştır'
Bakan Yerlikaya Malatya depremiyle ilgili son durumu açıkladı: '22 vatandaşımız hafif yaralanmıştır'
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depremde can kaybının olmadığını, 22 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T23:40+0300
2023-08-10T23:40+0300
2023-08-10T23:40+0300
ali yerlikaya
türkiye
yaralı
deprem
malatya
can kaybı
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirtti.İlk belirlemelere göre 1 metruk binanın yıkıldığını ve 2 ağır hasarlı binanın yan yattığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230810/malatyada-53-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1074545020.html
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ali yerlikaya, yaralı, deprem, malatya, can kaybı
ali yerlikaya, yaralı, deprem, malatya, can kaybı
Bakan Yerlikaya Malatya depremiyle ilgili son durumu açıkladı: '22 vatandaşımız hafif yaralanmıştır'
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depremde can kaybının olmadığını, 22 kişinin hafif yaralandığını bildirdi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirtti.
İlk belirlemelere göre 1 metruk binanın yıkıldığını ve 2 ağır hasarlı binanın yan yattığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"An itibari ile can kaybımız yoktur. Korku, panik ve yüksekten atlama nedeniyle 22 vatandaşımız hafif yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun."