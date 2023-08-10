https://sputniknews.com.tr/20230810/bakan-yerlikaya-malatya-depremiyle-ilgili-son-durumu-acikladi-22-vatandasimiz-hafif-yaralanmistir-1074546578.html

Bakan Yerlikaya Malatya depremiyle ilgili son durumu açıkladı: '22 vatandaşımız hafif yaralanmıştır'

Bakan Yerlikaya Malatya depremiyle ilgili son durumu açıkladı: '22 vatandaşımız hafif yaralanmıştır'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen depremde can kaybının olmadığını, 22 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T23:40+0300

2023-08-10T23:40+0300

2023-08-10T23:40+0300

ali yerlikaya

türkiye

yaralı

deprem

malatya

can kaybı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde ekiplerin saha tarama çalışmalarına devam ettiğini belirtti.İlk belirlemelere göre 1 metruk binanın yıkıldığını ve 2 ağır hasarlı binanın yan yattığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230810/malatyada-53-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1074545020.html

türkiye

malatya

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ali yerlikaya, yaralı, deprem, malatya, can kaybı