https://sputniknews.com.tr/20230810/malatyada-53-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1074545020.html

Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi

AFAD, saat 20.48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem sonrası bölge sakinlerinin... 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T20:55+0300

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malatya

deprem

son dakika

türkiye

yeşilyurt

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Saat 20.48'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan "Şu ana kadar bize gelen olumsuz bir durum olmadı" açıklamasında bulundu.Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda kişinin sokaklara çıktığı gözlendi.Malatya Valisi Ersin Yazıcı, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:Bakan Koca'dan ilk açıklamaSağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan depremle ilgili yaptığı açıklamada "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.İçişleri Bakanı Yerlikaya: Tüm ekipler saha tarama çalışmalarına başlamıştırİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

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malatya, deprem, son dakika, yeşilyurt