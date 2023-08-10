Malatya'da 5.3 büyüklüğünde deprem: Çevre illerden de hissedildi
20:55 10.08.2023 (güncellendi: 21:32 10.08.2023)
© AA / Volkan KaşikMalatya'nın Yeşilyurt ilçesinde deprem
© AA / Volkan Kaşik
AFAD, saat 20.48'de merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem sonrası bölge sakinlerinin sokaklara çıktığı görüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Saat 20.48'de meydana gelen depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Deprem sonrası Malatya'dan ilk görüntüler https://t.co/HPVAX1Nsxl pic.twitter.com/Q8ANqm2Obr— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 10, 2023
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan "Şu ana kadar bize gelen olumsuz bir durum olmadı" açıklamasında bulundu.
Deprem, Malatya'nın yanı sıra Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep'ten de hissedildi. Sarsıntının hemen ardından çok sayıda kişinin sokaklara çıktığı gözlendi.
Malatya Valisi Ersin Yazıcı, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:
"Ekiplerimiz saha taramalarınız gerçekleştiriyor. Şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 1 metruk binada yıkım oldu. Sokaktan geçen 1 çocuğun ayağı kırıldı ve hastaneye intikal ettirildi. Birkaç tane de balkondan atlama vakası mevcut. Ekiplerimiz, sahadaki tarama faaliyetlerini sürdürüyor."
Bakan Koca'dan ilk açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan depremle ilgili yaptığı açıklamada "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verdi.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, depremin hissedildiği alandan ilgili birimlerimize olumsuz bildirim olmamıştır. UMKE Timleri bölgede tarama yapmak üzere görevlendirilmiş durumdadır. Halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 10, 2023
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Tüm ekipler saha tarama çalışmalarına başlamıştır
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48’de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.