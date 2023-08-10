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57 ile yeni vali atandı: AFAD Başkanı, Edirne Valisi oldu
57 ile yeni vali atandı: AFAD Başkanı, Edirne Valisi oldu
Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre 57 ile yeni vali atandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer ise Edirne Valiliği'ne getirildi. 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T08:07+0300
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türkiye
vali
resmi gazete
afad
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Edirne Valiliği'ne getirildi.Yunus Sezer kimdir?Yunus Sezer, 10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum'un İspir ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Daha sonra sırasıyla;(Edirne) Lalapaşa Kaymakam Vekili,(İzmir) Beydağ Kaymakam Vekili,İngiltere’de yurtdışı stajı,(Giresun) Alucra Kaymakamı,(Sivas) Altınyayla Kaymakamı,Siirt Vali Yardımcısı,(Diyarbakır) Silvan Kaymakamı,Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,Bakan Danışmanı,İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı,Kırıkkale Valisi, görevlerinde bulundu.11 Eylül 2021 tarih ve 2021/454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atandı.Sezer, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
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yeni edirne valisi yunus sezer kaç yaşında, nereli, eski görevleri neler, afad başkanı sezer vali, afad başkanı yunus sezer kimdir, yunus sezer kimdir, vali kararname, vali değişiklik

57 ile yeni vali atandı: AFAD Başkanı, Edirne Valisi oldu

08:07 10.08.2023 (güncellendi: 08:10 10.08.2023)
© AAAFAD Başkanı Yunus Sezer
AFAD Başkanı Yunus Sezer - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA
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Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre 57 ile yeni vali atandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer ise Edirne Valiliği'ne getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, 57 ilin valisi değiştirildi, 16 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Edirne Valiliği'ne getirildi.

Yunus Sezer kimdir?

Yunus Sezer, 10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum'un İspir ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Daha sonra sırasıyla;
(Edirne) Lalapaşa Kaymakam Vekili,
(İzmir) Beydağ Kaymakam Vekili,
İngiltere’de yurtdışı stajı,
(Giresun) Alucra Kaymakamı,
(Sivas) Altınyayla Kaymakamı,
Siirt Vali Yardımcısı,
(Diyarbakır) Silvan Kaymakamı,
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,
Bakan Danışmanı,
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı,
Kırıkkale Valisi, görevlerinde bulundu.
11 Eylül 2021 tarih ve 2021/454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atandı.

Sezer, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
TÜRKİYE
Resmi Gazete'de yayımlandı: 57 ile yeni vali atandı
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