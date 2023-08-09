https://sputniknews.com.tr/20230809/trafikte-diger-suruculer-tarafindan-darp-ediliyormus-gibi-yapti-sebebi-evlilik-teklifi-cikti-1074507118.html

Trafikte diğer sürücüler tarafından darp ediliyormuş gibi yaptı, sebebi evlilik teklifi çıktı

Trafikte diğer sürücüler tarafından darp ediliyormuş gibi yaptı, sebebi evlilik teklifi çıktı

Antalya'da trafikte çıkan kavganın sebebi, sürpriz evlilik teklifi organizasyonu çıktı. Genç kız neye uğradığını şaşırdı ve evlilik teklifi aldığını anlamakta... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T16:03+0300

2023-08-09T16:03+0300

2023-08-09T16:03+0300

yaşam

evlilik

evlilik teklifi

sürpriz

antalya

trafik

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Antalya'nın Kumluca ilçesinde esnaf olan Orhan Alpaslan, bir süredir kız arkadaşı olan Ece Yurteri'ne evlilik teklifinde bulunmak için arkadaşları ile plan yaptı.Kız arkadaşını alıp otomobili ile Antalya- Kumluca Yolu'na çıkan Alpaslan, daha önceden konuştuğu arkadaşları ile trafikte, yol verme kavgasına tutuştu.Araçtan inen sözde trafik magandaları, Alpaslan'ı dövmeye başladı. Bu sırada Ece Yurteri, erkek arkadaşına saldıranlara terlik ve taşla karşılık verdi.Mizansen kavga devam ederken, çiftin arkadaşları farklı bir araçla olay yerine gelerek konfeti patlattı. O sırada yerden kalkan Orhan Alpaslan cebinden yüzük çıkarıp kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Gözyaşları içinde kalan Ece Yurteri, teklifi kabul etti.Evlilik teklifini bir teknede beklediğini söyleyen Yurteri, "Yolda araçla giderken kavga çıktı. Orhan'ı yerde görünce saldırayım, dedim. Sonuçta nefsi müdafaa olur. Orhan'ı tekmelediklerini görünce terlikle vurdum. Gözümü açtığımda konfeti ve çiçekler var. İyi ki teknede falan olmadı." dedi.Yurteri, "Bütün duyguları, korku, üzüntüyü bu evlenme teklifinde yaşadım. Üzüldüm, korktum, ağladım. Bu teklifi asla unutamam." diye konuştu.Alpaslan ise sevgilisini bu hafta sonu ailesinden isteyeceklerini, gelecek yıl da evlenmeyi planladıklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230725/su-altinda-evlilik-teklifi-1073961379.html

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evlilik, evlilik teklifi, sürpriz, antalya, trafik