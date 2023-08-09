https://sputniknews.com.tr/20230809/trafikte-diger-suruculer-tarafindan-darp-ediliyormus-gibi-yapti-sebebi-evlilik-teklifi-cikti-1074507118.html
Trafikte diğer sürücüler tarafından darp ediliyormuş gibi yaptı, sebebi evlilik teklifi çıktı
Trafikte diğer sürücüler tarafından darp ediliyormuş gibi yaptı, sebebi evlilik teklifi çıktı
Antalya'da trafikte çıkan kavganın sebebi, sürpriz evlilik teklifi organizasyonu çıktı. Genç kız neye uğradığını şaşırdı ve evlilik teklifi aldığını anlamakta... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T16:03+0300
2023-08-09T16:03+0300
2023-08-09T16:03+0300
yaşam
evlilik
evlilik teklifi
sürpriz
antalya
trafik
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde esnaf olan Orhan Alpaslan, bir süredir kız arkadaşı olan Ece Yurteri'ne evlilik teklifinde bulunmak için arkadaşları ile plan yaptı.Kız arkadaşını alıp otomobili ile Antalya- Kumluca Yolu'na çıkan Alpaslan, daha önceden konuştuğu arkadaşları ile trafikte, yol verme kavgasına tutuştu.Araçtan inen sözde trafik magandaları, Alpaslan'ı dövmeye başladı. Bu sırada Ece Yurteri, erkek arkadaşına saldıranlara terlik ve taşla karşılık verdi.Mizansen kavga devam ederken, çiftin arkadaşları farklı bir araçla olay yerine gelerek konfeti patlattı. O sırada yerden kalkan Orhan Alpaslan cebinden yüzük çıkarıp kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Gözyaşları içinde kalan Ece Yurteri, teklifi kabul etti.Evlilik teklifini bir teknede beklediğini söyleyen Yurteri, "Yolda araçla giderken kavga çıktı. Orhan'ı yerde görünce saldırayım, dedim. Sonuçta nefsi müdafaa olur. Orhan'ı tekmelediklerini görünce terlikle vurdum. Gözümü açtığımda konfeti ve çiçekler var. İyi ki teknede falan olmadı." dedi.Yurteri, "Bütün duyguları, korku, üzüntüyü bu evlenme teklifinde yaşadım. Üzüldüm, korktum, ağladım. Bu teklifi asla unutamam." diye konuştu.Alpaslan ise sevgilisini bu hafta sonu ailesinden isteyeceklerini, gelecek yıl da evlenmeyi planladıklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230725/su-altinda-evlilik-teklifi-1073961379.html
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evlilik, evlilik teklifi, sürpriz, antalya, trafik
evlilik, evlilik teklifi, sürpriz, antalya, trafik
Trafikte diğer sürücüler tarafından darp ediliyormuş gibi yaptı, sebebi evlilik teklifi çıktı
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Antalya'da trafikte çıkan kavganın sebebi, sürpriz evlilik teklifi organizasyonu çıktı. Genç kız neye uğradığını şaşırdı ve evlilik teklifi aldığını anlamakta güçlük çekti.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde esnaf olan Orhan Alpaslan, bir süredir kız arkadaşı olan Ece Yurteri'ne evlilik teklifinde bulunmak için arkadaşları ile plan yaptı.
Kız arkadaşını alıp otomobili ile Antalya- Kumluca Yolu'na çıkan Alpaslan, daha önceden konuştuğu arkadaşları ile trafikte, yol verme kavgasına tutuştu.
Araçtan inen sözde trafik magandaları, Alpaslan'ı dövmeye başladı. Bu sırada Ece Yurteri, erkek arkadaşına saldıranlara terlik ve taşla karşılık verdi.
Mizansen kavga devam ederken, çiftin arkadaşları farklı bir araçla olay yerine gelerek konfeti patlattı. O sırada yerden kalkan Orhan Alpaslan cebinden yüzük çıkarıp kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Gözyaşları içinde kalan Ece Yurteri, teklifi kabul etti.
Evlilik teklifini bir teknede beklediğini söyleyen Yurteri, "Yolda araçla giderken kavga çıktı. Orhan'ı yerde görünce saldırayım, dedim. Sonuçta nefsi müdafaa olur. Orhan'ı tekmelediklerini görünce terlikle vurdum. Gözümü açtığımda konfeti ve çiçekler var. İyi ki teknede falan olmadı." dedi.
Yurteri, "Bütün duyguları, korku, üzüntüyü bu evlenme teklifinde yaşadım. Üzüldüm, korktum, ağladım. Bu teklifi asla unutamam." diye konuştu.
Alpaslan ise sevgilisini bu hafta sonu ailesinden isteyeceklerini, gelecek yıl da evlenmeyi planladıklarını söyledi.