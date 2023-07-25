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Su altında evlilik teklifi
Su altında evlilik teklifi
Yalova'da kız arkadaşı Feyza Ünal ile denizde tüplü dalış yapan Kenan Esen, hazırladığı pankartla evlilik teklifinde bulundu. 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T15:49+0300
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evlilik teklifi
fotoğraf
sualtı
dalış
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evlilik teklifi, fotoğraf, sualtı, dalış, фото
evlilik teklifi, fotoğraf, sualtı, dalış, фото

Su altında evlilik teklifi

15:49 25.07.2023
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Yalova'da kız arkadaşı Feyza Ünal ile denizde tüplü dalış yapan Kenan Esen, hazırladığı pankartla evlilik teklifinde bulundu.
© İHAYalova’da 2 yıldır ilişkileri süren Kenan ve Feyza çifti, evliliğe doğru ilk adımlarını su altında gerçekleşen evlilik teklifiyle attı.
Su altında evlilik teklifi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Yalova’da 2 yıldır ilişkileri süren Kenan ve Feyza çifti, evliliğe doğru ilk adımlarını su altında gerçekleşen evlilik teklifiyle attı.
© İHADalış kulübüyle birlikte Çınarcık ilçesi Koru beldesine giden çift buradan Marmara Denizi’ne açılarak dalgıç kıyafetleriyle dalış gerçekleştirdi.
Su altında evlilik teklifi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Dalış kulübüyle birlikte Çınarcık ilçesi Koru beldesine giden çift buradan Marmara Denizi’ne açılarak dalgıç kıyafetleriyle dalış gerçekleştirdi.
© İHADalış kulübü arkadaşlarının yardımıyla üzerinde ‘Feyza’m benimle evlenir misin?’ pankartıyla evlilik telifini gerçekleştiren Kenan Esen, aldığı 'evet' yanıtıyla büyük mutluluk yaşadı.
Su altında evlilik teklifi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Dalış kulübü arkadaşlarının yardımıyla üzerinde ‘Feyza’m benimle evlenir misin?’ pankartıyla evlilik telifini gerçekleştiren Kenan Esen, aldığı 'evet' yanıtıyla büyük mutluluk yaşadı.
© İHAEsen, ardından sudan çıkarak sevgilisine evlilik yüzünü uzatarak teklifini bu kez de sözlü olarak karada gerçekleştirdi. Kenan Esen, uzun süredir bu teklifi yapmak için plan yaptığını belirterek, “Teklifimin özel ve Yalova'da tek olmasını istedim. Su altında evlilik teklifi fikri aklıma geldi ve bu şekilde teklifimi yaptım” dedi.
Su altında evlilik teklifi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Esen, ardından sudan çıkarak sevgilisine evlilik yüzünü uzatarak teklifini bu kez de sözlü olarak karada gerçekleştirdi. Kenan Esen, uzun süredir bu teklifi yapmak için plan yaptığını belirterek, “Teklifimin özel ve Yalova'da tek olmasını istedim. Su altında evlilik teklifi fikri aklıma geldi ve bu şekilde teklifimi yaptım” dedi.
© İHAFeyza Ünal ise ilk kez dalış yaptığı için heyecan yaşarken, evlilik teklifini alınca çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.
Su altında evlilik teklifi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Feyza Ünal ise ilk kez dalış yaptığı için heyecan yaşarken, evlilik teklifini alınca çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu söyledi.
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