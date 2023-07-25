© İHA Esen, ardından sudan çıkarak sevgilisine evlilik yüzünü uzatarak teklifini bu kez de sözlü olarak karada gerçekleştirdi. Kenan Esen, uzun süredir bu teklifi yapmak için plan yaptığını belirterek, “Teklifimin özel ve Yalova'da tek olmasını istedim. Su altında evlilik teklifi fikri aklıma geldi ve bu şekilde teklifimi yaptım” dedi.