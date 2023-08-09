https://sputniknews.com.tr/20230809/taksi-ucretlerine-zamda-son-durum-tarifede-degisiklik-yapilacak-mi-1074501279.html
Taksi ücretlerine zamda son durum: Tarifede değişiklik yapılacak mı?
Taksi ücretlerine zamda son durum: Tarifede değişiklik yapılacak mı?
İstanbul’da taksimetre ücretlerine gelen zammı yeterli bulmayan taksicilerin talebiyle toplanan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T13:33+0300
2023-08-09T13:33+0300
2023-08-09T13:40+0300
ekonomi
taksi
ukome
iett
tarife
eyüp aksu
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İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu, taksicilerden gelen “yeni tarife” talebi üzerine bugün bir toplantı gerçekleştirdi.Toplantıdan, taksi, minibüs ve servis taşımacılığı ücret tarifelerinin belirlenmesinde yetkili mercinin UKOME olduğu yönünde görüş çıktı.NTV'nin haberine göre yapılan açıklamada, UKOME kararlarının bağlayıcı olduğu belirtilirken, “Tarifede değişiklik yetkimiz yok” denildi.İndi-bindi 70 liraya çıktıİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında dün, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51.52 oranında zam yapıldı.Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12.65 liradan 19.17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8.51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100.80 liradan 152.73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki göstermişti. Aksu ve beraberindeki taksiciler, zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etmişti.Zam ne zaman geçerli olacak?Toplu ulaşımda yeni tarife 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde ise 14 Ağustos Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230808/istanbulda-toplu-ulasima-buyuk-zam-1074469975.html
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taksi, ukome, iett, tarife, eyüp aksu
taksi, ukome, iett, tarife, eyüp aksu
Taksi ücretlerine zamda son durum: Tarifede değişiklik yapılacak mı?
13:33 09.08.2023 (güncellendi: 13:40 09.08.2023) Abone ol
İstanbul’da taksimetre ücretlerine gelen zammı yeterli bulmayan taksicilerin talebiyle toplanan İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu, tarifede değişiklik yapma yetkisinin bulunmadığını açıkladı.
İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu, taksicilerden gelen “yeni tarife” talebi üzerine bugün bir toplantı gerçekleştirdi.
Toplantıdan, taksi, minibüs ve servis taşımacılığı ücret tarifelerinin belirlenmesinde yetkili mercinin UKOME olduğu yönünde görüş çıktı.
NTV'nin haberine göre yapılan açıklamada, UKOME kararlarının bağlayıcı olduğu belirtilirken, “Tarifede değişiklik yetkimiz yok” denildi.
İndi-bindi 70 liraya çıktı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında dün, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51.52 oranında zam yapıldı.
Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12.65 liradan 19.17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8.51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100.80 liradan 152.73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, oy çokluğuyla onaylanan zam teklifine tepki göstermişti. Aksu ve beraberindeki taksiciler, zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etmişti.
Zam ne zaman geçerli olacak?
Toplu ulaşımda yeni tarife 11 Ağustos Cuma günü, taksi ve minibüslerde ise 14 Ağustos Pazartesi günü uygulanmaya başlanacak.