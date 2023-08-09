https://sputniknews.com.tr/20230809/rus-baskonsolosu-abdnin-buyuk-sirketleri-rus-pazarina-donmek-istiyor-1074509078.html
Rus Başkonsolos: ABD’nin büyük şirketleri Rus pazarına dönmek istiyor
Rus Başkonsolos: ABD’nin büyük şirketleri Rus pazarına dönmek istiyor
ABD’ye Rus ürünleri ithalatı Mayıs’ta 503 milyon dolara ulaştı. Bunun, bir önceki aya göre yüzde 133.9 artış demek olduğunu söyleyen Rusya’nın Houston... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T16:51+0300
2023-08-09T16:51+0300
2023-08-09T17:13+0300
dünya
aleksandr zaharov
abd
rusya
yaptırım
ambargo
ukrayna
ukrayna krizi
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Rusya’nın Houston Başkonsolosu Aleksandr Zaharov, Rus medyasına açıklamasında, “ABD’ye Rus ürün ithalatındaki artış büyük ölçüde inorganik kimya ürünleri sayesinde oldu. Elbette, bu rakamlar potansiyeli, Rusya ve ABD’nin sahip olduğu imkanları hiç yansıtmıyor. ABD şirketlerinin tedirginliğini anlıyoruz” ifadesini kullandı.ABD’nin büyük şirketlerinin Rusya pazarını kaybetmek istemediğini ve işbirliğini yeniden başlatmak istediğini dile getiren Rus diplomat, “Afrika ve Latin Amerika’daki projelerin ABD işletmeleri için arz ettiği tüm cazibeye rağmen, gelir ve getiri oranı açısından Rusya’da sahip oldukları projelerin yerini alamazlar” yorumunda bulundu.Zaharov, “Yeni lojistik zincirlerin oluşturulması yıllar, hatta onlarca yıl alacak, bu yüzden büyük oyuncular işbirliğini yeniden başlatmak istiyor” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230809/iran-brics-grubu-abd-hegemonyasina-karsi-cok-kutuplu-bir-dunya-kurmak-amaciyla-olusturuluyor-1074508871.html
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aleksandr zaharov, abd, rusya, yaptırım, ambargo, ukrayna, ukrayna krizi
aleksandr zaharov, abd, rusya, yaptırım, ambargo, ukrayna, ukrayna krizi
Rus Başkonsolos: ABD’nin büyük şirketleri Rus pazarına dönmek istiyor
16:51 09.08.2023 (güncellendi: 17:13 09.08.2023) Abone ol
ABD’ye Rus ürünleri ithalatı Mayıs’ta 503 milyon dolara ulaştı. Bunun, bir önceki aya göre yüzde 133.9 artış demek olduğunu söyleyen Rusya’nın Houston Başkonsolosu Zaharov, ABD’nin büyük şirketlerinin Rusya’yla işbirliğini yeniden başlatmayı umduğunu belirtti.
Rusya’nın Houston Başkonsolosu Aleksandr Zaharov, Rus medyasına açıklamasında, “ABD’ye Rus ürün ithalatındaki artış büyük ölçüde inorganik kimya ürünleri sayesinde oldu. Elbette, bu rakamlar potansiyeli, Rusya ve ABD’nin sahip olduğu imkanları hiç yansıtmıyor. ABD şirketlerinin tedirginliğini anlıyoruz” ifadesini kullandı.
ABD’nin büyük şirketlerinin Rusya pazarını kaybetmek istemediğini ve işbirliğini yeniden başlatmak istediğini dile getiren Rus diplomat, “Afrika ve Latin Amerika’daki projelerin ABD işletmeleri için arz ettiği tüm cazibeye rağmen, gelir ve getiri oranı açısından Rusya’da sahip oldukları projelerin yerini alamazlar” yorumunda bulundu.
Zaharov, “Yeni lojistik zincirlerin oluşturulması yıllar, hatta onlarca yıl alacak, bu yüzden büyük oyuncular işbirliğini yeniden başlatmak istiyor” diye ekledi.