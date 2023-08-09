https://sputniknews.com.tr/20230809/rus-baskonsolosu-abdnin-buyuk-sirketleri-rus-pazarina-donmek-istiyor-1074509078.html

Rus Başkonsolos: ABD’nin büyük şirketleri Rus pazarına dönmek istiyor

Rus Başkonsolos: ABD’nin büyük şirketleri Rus pazarına dönmek istiyor

ABD’ye Rus ürünleri ithalatı Mayıs’ta 503 milyon dolara ulaştı. Bunun, bir önceki aya göre yüzde 133.9 artış demek olduğunu söyleyen Rusya’nın Houston... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T16:51+0300

2023-08-09T16:51+0300

2023-08-09T17:13+0300

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Rusya’nın Houston Başkonsolosu Aleksandr Zaharov, Rus medyasına açıklamasında, “ABD’ye Rus ürün ithalatındaki artış büyük ölçüde inorganik kimya ürünleri sayesinde oldu. Elbette, bu rakamlar potansiyeli, Rusya ve ABD’nin sahip olduğu imkanları hiç yansıtmıyor. ABD şirketlerinin tedirginliğini anlıyoruz” ifadesini kullandı.ABD’nin büyük şirketlerinin Rusya pazarını kaybetmek istemediğini ve işbirliğini yeniden başlatmak istediğini dile getiren Rus diplomat, “Afrika ve Latin Amerika’daki projelerin ABD işletmeleri için arz ettiği tüm cazibeye rağmen, gelir ve getiri oranı açısından Rusya’da sahip oldukları projelerin yerini alamazlar” yorumunda bulundu.Zaharov, “Yeni lojistik zincirlerin oluşturulması yıllar, hatta onlarca yıl alacak, bu yüzden büyük oyuncular işbirliğini yeniden başlatmak istiyor” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230809/iran-brics-grubu-abd-hegemonyasina-karsi-cok-kutuplu-bir-dunya-kurmak-amaciyla-olusturuluyor-1074508871.html

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aleksandr zaharov, abd, rusya, yaptırım, ambargo, ukrayna, ukrayna krizi