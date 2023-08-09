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İran: BRICS grubu, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu bir dünya kurmak amacıyla oluşturuluyor
İran: BRICS grubu, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu bir dünya kurmak amacıyla oluşturuluyor
İran Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan, BRICS grubunun ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya düzeni kurmak amacıyla oluşturulduğunu söyledi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan, Tahran'da düzenlenen 'İran ve BRICS: İşbirliği Perspektifleri' başlıklı sempozyum kapsamında Sputnik'e demeç verdi.Emirabdullahiyan, "Bugün BRICS, tüm küresel ekonomiyi ele geçirmeye ve dünya için kendi kurallarını belirlemeye çalışan ABD'nin hegemonyasına karşı çok kutuplu bir dünya kurmak amacıyla oluşturuluyor. Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi bloklar, bazı ülkelere yönelik yanlış yaptırım politikasını tamamen bozabilir ve kolektif işbirliği kapsamında BRICS üyeleri ve hükümetleri, yaptırımları aşmak için daha kararlı adımlar atabilir" dedi.Bu ay Güney Afrika'da yapılacak BRICS ve BRICS+ Zirvesi'nin gündemi için Tahran'ın yeni kabul mekanizmasıyla ilgili öneriler sunduğunu anlatan Emirabdullahiyan, daha fazla ülkeyi BRICS'e katılmaya teşvik etmek için siyasi prosedürlerin yanında finansal mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğini de vurguladı.BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek. Zirvede Arjantin, Suudi Arabistan ve Birleşik Aarap Emirlikleri (BAE) ile bazı potansiyel ülkelerin BRICS'e üyeliği masaya yatırılacak.
iran
suudi arabistan
arjantin
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İran: BRICS grubu, ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu bir dünya kurmak amacıyla oluşturuluyor

16:44 09.08.2023
© AFP 2023 / STRBRICS
BRICS - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / STR
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İran Dışişleri Bakanı Emirabdullahiyan, BRICS grubunun ABD hegemonyasına karşı çok kutuplu dünya düzeni kurmak amacıyla oluşturulduğunu söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan, Tahran'da düzenlenen 'İran ve BRICS: İşbirliği Perspektifleri' başlıklı sempozyum kapsamında Sputnik'e demeç verdi.

Emirabdullahiyan, "Bugün BRICS, tüm küresel ekonomiyi ele geçirmeye ve dünya için kendi kurallarını belirlemeye çalışan ABD'nin hegemonyasına karşı çok kutuplu bir dünya kurmak amacıyla oluşturuluyor. Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve BRICS gibi bloklar, bazı ülkelere yönelik yanlış yaptırım politikasını tamamen bozabilir ve kolektif işbirliği kapsamında BRICS üyeleri ve hükümetleri, yaptırımları aşmak için daha kararlı adımlar atabilir" dedi.

Bu ay Güney Afrika'da yapılacak BRICS ve BRICS+ Zirvesi'nin gündemi için Tahran'ın yeni kabul mekanizmasıyla ilgili öneriler sunduğunu anlatan Emirabdullahiyan, daha fazla ülkeyi BRICS'e katılmaya teşvik etmek için siyasi prosedürlerin yanında finansal mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğini de vurguladı.

BRICS Zirvesi, 22-24 Ağustos'ta Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenecek. Zirvede Arjantin, Suudi Arabistan ve Birleşik Aarap Emirlikleri (BAE) ile bazı potansiyel ülkelerin BRICS'e üyeliği masaya yatırılacak.
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