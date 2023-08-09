https://sputniknews.com.tr/20230809/rt-2023-uluslararasi-halid-el-hatib-odulleri-icin-basvuru-surecini-baslatti-1074507197.html

RT, 2023 Uluslararası Halid El Hatıb Ödülleri için başvuru sürecini başlattı

RT, 2023 Uluslararası Halid El Hatıb Ödülleri için başvuru sürecini başlattı

Russia Today (RT) televizyonu, çatışma bölgelerinde görevli savaş muhabirlerinin en iyi çalışmalarına verdiği Khaled Alkhateb International Memorial Awards... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T15:48+0300

2023-08-09T15:48+0300

2023-08-09T15:48+0300

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RT, Suriye'de 30 Temmuz 2017'de hayatını kaybeden RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb'in anısına organize edilen etkinliği bu yıl 6. kez gerçekleştiriyor. Adaylar, 'Çatışma bölgesinden en iyi iş', 'En iyi iş: İnsani misyon' kategorilerindeki çalışmaları için başvuruda bulunabilecek. Kazananlanlara 200 bin ruble tutarında para ödülü verilecek. Başvuışidru, yazılı ve video materyaller halinde https://award.rt.com üzerinden yapılabilir.RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb, Humus bölgesinin doğusundaki el-Suhna kasabası yakınlarında Suriye ordusunun IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonla ilgili bilgi verdiği sırada, IŞİD militanlarının düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Nisan 2018'de imzaladığı kararnameyle Halid el-Hatıb'ı Cesaret Madalyası ile ödüllendirmişti. Madalya, ilk Khaled Alkhateb Memorial Awards ödül töreni sırasında el-Hatıb'ın ailesine verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230809/soygu-rusyaya-yonelik-askeri-tehditler-artiyor-ulkenin-batisindaki-birlikleri-guclendirecegiz-1074506732.html

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