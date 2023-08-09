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https://sputniknews.com.tr/20230809/milli-guvenlik-kurulu-toplaniyor-1074493134.html
Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor
Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor
Mi̇lli̇ Güvenli̇k Kurulu, bugün toplanıyor. Gündemde, terörle mücadele operasyonları, Suri̇ye ve Rusya-Ukrayna savaşında son durum var. Toplantı, Yüksek Askeri... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T09:29+0300
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türkiye
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, dış politika ve güvenlik konu başlıkları ele alınacak.MGK, Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan için veda toplantısı niteliği taşıyacak. İki komutan da Milli Güvenlik Kurulu'na son kez katılacak.MGK toplantısında terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verilecek.
https://sputniknews.com.tr/20230808/mgk-yarin-toplanacak-masada-hangi-basliklar-var-1074468659.html
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mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan
mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), recep tayyip erdoğan

Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor

09:29 09.08.2023
© AAMGK
MGK - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AA
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Mi̇lli̇ Güvenli̇k Kurulu, bugün toplanıyor. Gündemde, terörle mücadele operasyonları, Suri̇ye ve Rusya-Ukrayna savaşında son durum var. Toplantı, Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan için veda ni̇teliğinde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, dış politika ve güvenlik konu başlıkları ele alınacak.

MGK, Yüksek Askeri Şura'da emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan için veda toplantısı niteliği taşıyacak. İki komutan da Milli Güvenlik Kurulu'na son kez katılacak.
MGK toplantısında terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verilecek.
MGK - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
TÜRKİYE
MGK yarın toplanacak: Masada hangi başlıklar var?
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