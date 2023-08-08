https://sputniknews.com.tr/20230808/mgk-yarin-toplanacak-masada-hangi-basliklar-var-1074468659.html

MGK yarın toplanacak: Masada hangi başlıklar var?

MGK yarın toplanacak: Masada hangi başlıklar var?

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T10:36+0300

2023-08-08T10:36+0300

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türkiye

mgk

milli güvenlik kurulu (mgk)

tahıl

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın katıldığı son toplantı olacak.Hangi başlıklar ele alınacak?Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.Tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230608/yeni-donemin-ilk-mgksi-sona-erdi-1072195570.html

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mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), tahıl