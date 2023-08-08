https://sputniknews.com.tr/20230808/mgk-yarin-toplanacak-masada-hangi-basliklar-var-1074468659.html
MGK yarın toplanacak: Masada hangi başlıklar var?
MGK yarın toplanacak: Masada hangi başlıklar var?
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T10:36+0300
2023-08-08T10:36+0300
2023-08-08T10:36+0300
türkiye
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
tahıl
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın katıldığı son toplantı olacak.Hangi başlıklar ele alınacak?Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.Tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230608/yeni-donemin-ilk-mgksi-sona-erdi-1072195570.html
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mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), tahıl
mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), tahıl
MGK yarın toplanacak: Masada hangi başlıklar var?
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaş haddinden emekliye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan'ın katıldığı son toplantı olacak.
Hangi başlıklar ele alınacak?
Toplantıda, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları başta olmak üzere, stratejik, bölgesel ve ulusal güvenlik konularının ele alınması bekleniyor.
Sınır güvenliği kapsamında yürütülen faaliyetlerin de toplantıda ele alınacak önemli başlıklar arasında yer alması, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen operasyonların toplantıda görüşülmesi planlanıyor.
Tahıl koridoruyla ilgili gelişmeler başta olmak üzere, Türkiye'nin barış için yürüttüğü çalışmalar, arabuluculuk ve kolaylaştırıcılık faaliyetleri ile insani yardım ve kalıcı ateşkes konularının görüşüleceği tahmin ediliyor.
Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının korunmasına yönelik çalışmaların görüşülmesi öngörülüyor.