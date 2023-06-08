https://sputniknews.com.tr/20230608/yeni-donemin-ilk-mgksi-sona-erdi-1072195570.html

Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi

Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi

MGK Bildirisi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T19:09+0300

2023-06-08T19:09+0300

2023-06-08T19:14+0300

türkiye

mgk

milli güvenlik kurulu (mgk)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat sürdü.MGK bildirisinde, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması vurgulanmıştır" denildi. Bildiride şu ifadelere yer verildi:

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mgk, milli güvenlik kurulu (mgk)