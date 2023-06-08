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Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi
Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi
MGK Bildirisi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T19:09+0300
2023-06-08T19:14+0300
türkiye
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat sürdü.MGK bildirisinde, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması vurgulanmıştır" denildi. Bildiride şu ifadelere yer verildi:
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mgk, milli güvenlik kurulu (mgk)
mgk, milli güvenlik kurulu (mgk)

Yeni dönemin ilk MGK'sı sona erdi

19:09 08.06.2023 (güncellendi: 19:14 08.06.2023)
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Ayrıntılar geliyor
MGK Bildirisi'nde "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması vurgulanmıştır" ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat sürdü.
MGK bildirisinde, "Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması vurgulanmıştır" denildi.
Bildiride şu ifadelere yer verildi:
Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan yeni dönemde ülkemizin güvenliğini, huzurunu ve refahını sağlamaya yönelik adımların aynı kararlılıkla atılması vurgulanmıştır.
Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye yönelik riskleri artıran etkileri üzerinde durulmuş, Türkiye'nin barış görüşmesi çabalarına katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.
Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası ile kalıcı barış ve istikrarın tesisinin terör örgütlerinden temizlenmesi ile mümkün olacağı belirtilmiştir.
Çatışmalardan kaçan Suriyelilerin gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde yurtlarına dönüşüne katkı sağlayacak uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekilmiştir.
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