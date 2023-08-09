https://sputniknews.com.tr/20230809/kulisler-hareketli-gozler-imamoglunun-kararinda-aday-olmayacak-1074492009.html

Kulisler hareketli, gözler İmamoğlu'nun kararında: 'Aday olmayacak'

Kulisler hareketli, gözler İmamoğlu'nun kararında: 'Aday olmayacak'

“Değişim” tartışmalarının sürdüğü CHP'de gözler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklayacağı yol haritasında. CHP kaynaklarına göre İmamoğlu, genel başkanlık... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T08:10+0300

2023-08-09T08:10+0300

2023-08-09T08:10+0300

politika

chp

kulis

ekrem imamoğlu

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Seçim sonrası değişim çağrısı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "değişim" manifestosu bekleniyor. İnternet sitesi üzerinden tabanın değişim taleplerini belirleyen İmamoğlu’nun 10 Ağustos’a kadar bu açıklamayı yapacağı bildirilmişti. Ancak hem çalışmaların henüz tamamlanmaması hem de geçtiğimiz hafta sonu başlayan ilçe kurultaylarındaki eğilimi gözlemlemek için açıklamanın ay sonuna sarkabileceği belirtiliyor. Hürriyet'in haberine göre kulislerde, İmamoğlu’nun bu açıklamasıyla hem partisiyle ilgili değişim taleplerini somutlaştıracağı hem de kişisel yol haritasına ilişkin güçlü işaret vereceğinden söz ediliyor.'Kaybetmenin sorumluluğunu üstlenmek istemez'CHP kaynaklarına göre İmamoğlu, bu açıklamasında genel başkanlık yerine yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına ilişkin tercihini de kamuoyu ile paylaşacak. İmamoğlu, ‘İstanbul problemi’ nedeniyle kararını bir türlü netleştiremedi. CHP kaynakları, “Bu süreçte kimse İstanbul’u kaybetmenin sorumluluğunu üstlenmek istemez. İstanbul’u kaybetmiş bir isim olarak genel başkanlık koltuğunda oturmak da kolay olmaz. Ekrem Bey de bugüne kadar bu probleme uygun bir çözüm bulamadığı için arada kaldı. Ancak şimdi, tercihi İstanbul’dan yana olacak. Zaten son günlerde yakın çevresi de, ‘Ekrem Bey genel başkanlık adaylığı için kendisi ortaya çıkmayacak ama Özgür Bey aday olursa kendisini destekleyecektir” dediler.

https://sputniknews.com.tr/20230807/chpde-gozler-imamoglunun-yol-haritasinda-1074447708.html

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