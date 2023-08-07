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CHP’de gözler İmamoğlu’nun yol haritasında
CHP’de gözler İmamoğlu’nun yol haritasında
“Değişim” tartışmalarının sürdüğü CHP'de hafta sonu ilçe kongreleri başladı. CHP’de gözler bir yandan da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklayacağı yol... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T13:51+0300
2023-08-07T13:51+0300
politika
ekrem imamoğlu
chp
değişim
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CHP'de ilçe kongreleri “değişim ve yenilenme” tartışmalarının gölgesinde başladı.Tekirdağ Süleymanpaşa’daki ilçe kongresine katılan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonrası başlayan tartışmaları değerlendirdi.NTV'nin haberine göre Öztrak, “Bir seçim sürecinden geçtik, maalesef o seçimde kazanamadık. Ama bir şeyi görmemiz lazım. Bu seçimde bir gerçek ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı” dedi.Öztrak, tek düşüncelerinin kavga etmek yerine aldıkları oy oranını yukarıya taşımak olması gerektiğini belirterek, “Şimdi biz bunun üzerine daha fazla oyu inşa etmek yerine daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye. Tabii ki yenileneceğiz, yenileniyoruz. Bu kongreyi niye yapıyoruz? İlçe başkanlarımız değişiyor, il başkanlarımız değişecek, kurultay delegelerimiz değişecek, parti yönetimi değişecek. Bunların hepsi olacak. Süreci biz başlattık” şeklinde konuştu.10 Eylül'e kadar sürecekCHP’deki ilçe kongreleri süreci 10 Eylül’e kadar devam edecek.İl kongrelerinin başlangıç tarihi ise 16 Eylül olarak belirlendi.15 Ekim’de bitecek il kongrelerinin ardından, Parti Meclisi’nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.Gözler İmamoğlu'nun yol haritasındaCHP'de gözler bir yandan da liderlik yarışına girip girmeyeceği belirsizliğini koruyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklayacağı yol haritasında.Kulislere yansıyan bilgilere göre, o açıklamanın en geç gelecek hafta başında yapılması bekleniyor.İmamoğlu'nun bu açıklamasında, partide değişim vurgusunu kuvvetli bir şekilde yapması, buna karşın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday olma niyetini dile getirmesi bekleniyor.CHP'de tüzük değişikliği için oluşturulan komisyon da çalışmalarına devam ediyor.Tüzük çalışmalarında, “iki kez seçim kaybeden genel başkanın istifa etmesi”, “gençlere pozitif ayrımcılık tanınması”, “Parti Meclisi’nin sayısal dengesinin değiştirilmesi” ve “görevden almaları zorlaştıracak bir mekanizma hazırlanması” gibi onlarca talebin değerlendirildiği belirtiliyor.
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ekrem imamoğlu, chp, değişim
ekrem imamoğlu, chp, değişim

CHP’de gözler İmamoğlu’nun yol haritasında

13:51 07.08.2023
© AA / Erhan ElaldıEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© AA / Erhan Elaldı
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“Değişim” tartışmalarının sürdüğü CHP'de hafta sonu ilçe kongreleri başladı. CHP’de gözler bir yandan da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun açıklayacağı yol haritasına çevrilmiş durumda.
CHP'de ilçe kongreleri “değişim ve yenilenme” tartışmalarının gölgesinde başladı.
Tekirdağ Süleymanpaşa’daki ilçe kongresine katılan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, seçim sonrası başlayan tartışmaları değerlendirdi.
NTV'nin haberine göre Öztrak, “Bir seçim sürecinden geçtik, maalesef o seçimde kazanamadık. Ama bir şeyi görmemiz lazım. Bu seçimde bir gerçek ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisinin Genel Başkanı, Türkiye'de atılan her iki oydan bir tanesini aldı” dedi.
Öztrak, tek düşüncelerinin kavga etmek yerine aldıkları oy oranını yukarıya taşımak olması gerektiğini belirterek, “Şimdi biz bunun üzerine daha fazla oyu inşa etmek yerine daha birinci günde başladık birbirimizle kavga etmeye. Tabii ki yenileneceğiz, yenileniyoruz. Bu kongreyi niye yapıyoruz? İlçe başkanlarımız değişiyor, il başkanlarımız değişecek, kurultay delegelerimiz değişecek, parti yönetimi değişecek. Bunların hepsi olacak. Süreci biz başlattık” şeklinde konuştu.

10 Eylül'e kadar sürecek

CHP’deki ilçe kongreleri süreci 10 Eylül’e kadar devam edecek.
İl kongrelerinin başlangıç tarihi ise 16 Eylül olarak belirlendi.
15 Ekim’de bitecek il kongrelerinin ardından, Parti Meclisi’nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.

Gözler İmamoğlu'nun yol haritasında

CHP'de gözler bir yandan da liderlik yarışına girip girmeyeceği belirsizliğini koruyan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklayacağı yol haritasında.
Kulislere yansıyan bilgilere göre, o açıklamanın en geç gelecek hafta başında yapılması bekleniyor.
İmamoğlu'nun bu açıklamasında, partide değişim vurgusunu kuvvetli bir şekilde yapması, buna karşın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden aday olma niyetini dile getirmesi bekleniyor.
CHP'de tüzük değişikliği için oluşturulan komisyon da çalışmalarına devam ediyor.
Tüzük çalışmalarında, “iki kez seçim kaybeden genel başkanın istifa etmesi”, “gençlere pozitif ayrımcılık tanınması”, “Parti Meclisi’nin sayısal dengesinin değiştirilmesi” ve “görevden almaları zorlaştıracak bir mekanizma hazırlanması” gibi onlarca talebin değerlendirildiği belirtiliyor.
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
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