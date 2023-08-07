https://sputniknews.com.tr/20230807/meclis-yarin-olaganustu-toplaniyor-1074445025.html

Meclis yarın olağanüstü toplanıyor

Meclis yarın olağanüstü toplanıyor

TBMM Genel Kurulu, CHP'nin, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T11:26+0300

2023-08-07T11:26+0300

2023-08-07T11:26+0300

politika

tbmm

akbelen ormanı

chp

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072408214_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_b8ad741f5dea6cad62daa9ef9c6a316a.jpg

Genel Kurulda görüşmelere başlanabilmesi için 200 milletvekilinin hazır bulunduğu toplantı yeter sayısı aranacak. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde olağanüstü toplanma çağrısı düşecek. Toplantı yeter sayısının sağlanması halinde ise görüşmelere geçilecek.Birleşimde, CHP'nin, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme önergesi ele alınacak.Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. 151'den az olmamak şartıyla oylamaya katılanların salt çoğunluğunun sağlanması halinde, genel görüşme açılacak. Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.

https://sputniknews.com.tr/20230728/chp-lideri-kilicdaroglu-akbelende-1074110126.html

akbelen ormanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, akbelen ormanı, chp