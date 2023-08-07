https://sputniknews.com.tr/20230807/meclis-yarin-olaganustu-toplaniyor-1074445025.html
Meclis yarın olağanüstü toplanıyor
Meclis yarın olağanüstü toplanıyor
TBMM Genel Kurulu, CHP'nin, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T11:26+0300
2023-08-07T11:26+0300
2023-08-07T11:26+0300
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Genel Kurulda görüşmelere başlanabilmesi için 200 milletvekilinin hazır bulunduğu toplantı yeter sayısı aranacak. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde olağanüstü toplanma çağrısı düşecek. Toplantı yeter sayısının sağlanması halinde ise görüşmelere geçilecek.Birleşimde, CHP'nin, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme önergesi ele alınacak.Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. 151'den az olmamak şartıyla oylamaya katılanların salt çoğunluğunun sağlanması halinde, genel görüşme açılacak. Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20230728/chp-lideri-kilicdaroglu-akbelende-1074110126.html
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tbmm, akbelen ormanı, chp
tbmm, akbelen ormanı, chp
Meclis yarın olağanüstü toplanıyor
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TBMM Genel Kurulu, CHP'nin, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme yapılmasına ilişkin önergesini müzakere etmek üzere, yarın olağanüstü toplanacak.
Genel Kurulda görüşmelere başlanabilmesi için 200 milletvekilinin hazır bulunduğu toplantı yeter sayısı aranacak. Toplantı yeter sayısının sağlanamaması halinde olağanüstü toplanma çağrısı düşecek. Toplantı yeter sayısının sağlanması halinde ise görüşmelere geçilecek.
Birleşimde, CHP'nin, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmalarla ilgili genel görüşme önergesi ele alınacak.
Müzakerelerin sonunda, genel görüşme açılıp açılmamasına, işaretle oylama yoluyla karar verilecek. 151'den az olmamak şartıyla oylamaya katılanların salt çoğunluğunun sağlanması halinde, genel görüşme açılacak. Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. İki günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.