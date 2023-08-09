https://sputniknews.com.tr/20230809/karma-dovus-ustasi-monsondan-putinin-onuruna-adini-degistirmek-isteyen-abdli-boksore-destek-1074509761.html

Karma dövüş ustası Monson’dan Putin'in onuruna adını değiştirmek isteyen ABD’li boksöre destek

Karma dövüş ustası Monson’dan Putin'in onuruna adını değiştirmek isteyen ABD’li boksöre destek

Karma dövüş sanatları ustası Monson, Rusya lideri Vladimir Putin'in onuruna adını değiştirmek isteyen ABD’li boksör Johnson’u destekledi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T17:11+0300

2023-08-09T17:11+0300

2023-08-09T17:11+0300

yaşam

rusya

vatandaşlık

vladimir putin

hayran

rus

boksör

dövüşçü

karma dövüş sporları (mma)

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Karma dövüş sanatları (MMA) ustası Jeff Monson, Sputnik’e demecinde ABD’li boksör Kevin Johnson’un Putin'in onuruna adını değiştirme arzusunun bir gecede ortaya çıkmadığını ve kendisinin bu seçimi desteklediğini belirtti.“Kevin'i çok iyi tanıyorum ve o, bu kararı bir gecede vermedi, bunun üzerinde uzun süre düşündü, Rusya'ya gerçekten hayran, Putin'e gerçekten hayran. Kevin’in Rusya'yı desteklediği ortada” diyen Monson, sözlerini şöyle sürdürdü:Johnson dün Rus REN TV televizyonuna verdiği demeçte adını ‘Kevin Vladimiroviç’ olarak değiştirmek istediğini söylemişti. ABD’li sporcu daha önce de Rusya vatandaşlığı almak istediğini de ifade etmişti.

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rusya, vatandaşlık, vladimir putin, hayran, rus, boksör, dövüşçü, karma dövüş sporları (mma)