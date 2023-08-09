https://sputniknews.com.tr/20230809/karma-dovus-ustasi-monsondan-putinin-onuruna-adini-degistirmek-isteyen-abdli-boksore-destek-1074509761.html
Karma dövüş ustası Monson’dan Putin'in onuruna adını değiştirmek isteyen ABD’li boksöre destek
Karma dövüş ustası Monson’dan Putin'in onuruna adını değiştirmek isteyen ABD’li boksöre destek
Karma dövüş sanatları ustası Monson, Rusya lideri Vladimir Putin'in onuruna adını değiştirmek isteyen ABD’li boksör Johnson’u destekledi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T17:11+0300
2023-08-09T17:11+0300
2023-08-09T17:11+0300
yaşam
rusya
vatandaşlık
vladimir putin
hayran
rus
boksör
dövüşçü
karma dövüş sporları (mma)
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Karma dövüş sanatları (MMA) ustası Jeff Monson, Sputnik’e demecinde ABD’li boksör Kevin Johnson’un Putin'in onuruna adını değiştirme arzusunun bir gecede ortaya çıkmadığını ve kendisinin bu seçimi desteklediğini belirtti.“Kevin'i çok iyi tanıyorum ve o, bu kararı bir gecede vermedi, bunun üzerinde uzun süre düşündü, Rusya'ya gerçekten hayran, Putin'e gerçekten hayran. Kevin’in Rusya'yı desteklediği ortada” diyen Monson, sözlerini şöyle sürdürdü:Johnson dün Rus REN TV televizyonuna verdiği demeçte adını ‘Kevin Vladimiroviç’ olarak değiştirmek istediğini söylemişti. ABD’li sporcu daha önce de Rusya vatandaşlığı almak istediğini de ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230809/izmirde-sac-boyasindan-olum-iddiasi-1074509645.html
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rusya, vatandaşlık, vladimir putin, hayran, rus, boksör, dövüşçü, karma dövüş sporları (mma)
rusya, vatandaşlık, vladimir putin, hayran, rus, boksör, dövüşçü, karma dövüş sporları (mma)
Karma dövüş ustası Monson’dan Putin'in onuruna adını değiştirmek isteyen ABD’li boksöre destek
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Karma dövüş sanatları ustası Monson, Rusya lideri Vladimir Putin'in onuruna adını değiştirmek isteyen ABD’li boksör Johnson’u destekledi.
Karma dövüş sanatları (MMA) ustası Jeff Monson, Sputnik’e demecinde ABD’li boksör Kevin Johnson’un Putin'in onuruna adını değiştirme arzusunun bir gecede ortaya çıkmadığını ve kendisinin bu seçimi desteklediğini belirtti.
“Kevin'i çok iyi tanıyorum ve o, bu kararı bir gecede vermedi, bunun üzerinde uzun süre düşündü, Rusya'ya gerçekten hayran, Putin'e gerçekten hayran. Kevin’in Rusya'yı desteklediği ortada” diyen Monson, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bilirsiniz, bu bir dövmeden daha fazlası, küçük bir şeyden daha fazlası, büyük bir hayranlık gösterdiğini düşünüyorum. Herkes istediğini yapmakta özgürdür. Kararının iyi ya da kötü bir fikir olduğunu söyleyemem, sadece onu destekliyorum.”
Johnson dün Rus REN TV televizyonuna verdiği demeçte adını ‘Kevin Vladimiroviç’ olarak değiştirmek istediğini söylemişti. ABD’li sporcu daha önce de Rusya vatandaşlığı almak istediğini de ifade etmişti.