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İzmir'de saç boyasından ölüm iddiası
İzmir'de saç boyasından ölüm iddiası
İzmir'in Buca ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, evde saçını boyadığı esnada fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve saç boyasına alerjik... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T17:09+0300
2023-08-09T17:09+0300
türkiye
izmir
saç boyası
üniversite
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6 Ağustos günü Buca'ya bağlı Kuruçeşme Mahallesi'nde Ege Üniversitesi öğrencisi Deniz Demirbayraklı (20), akşam saatlerinde arkadaşının evine gitti. Satın aldığı saç boyası ile saçlarını boyamaya başlayan genç kız, bir anda fenalaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Deniz Demirbayraklı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Alerjik rahatsızlık iddiasıYapılan incelemede genç kızın saç boyasına alerjisi olduğu öne sürülürken, yapılan otopsinin sonucuna göre Demirbayraklı'nın ölüm sebebi belirlenecek. Genç kızın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, cenazenin Muğla Dalaman'da dün toprağa verildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.Dr. Soyal: İlk önerim kendi saç renklerini sevmeleriTüm boyalarda olduğu gibi saç boyalarında da alerjen madde bulunabileceğini söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi'nde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Cüneyt Soyal, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dr. Soyal, "Boya maddeleri insanlar için önemli ölçüde alerjen içerebilir. Birçok insanda sorun oluşturmuyor olsa bile bazı insanlar üzerinde lokal cilt reaksiyonlarından ölüme kadar yol açabilen bir alerjik reaksiyonların oluşmasına sebebiyet verebilir. Saç boyaları da bunlardan sadece bir tanesi. Hekim olarak vatandaşlara ilk önerim kendi saç renklerini sevmeleridir. İkinci olarak da aldığımız boya maddelerini iyi bilmemiz gerekiyor. Güvenilir markaların tercih edilmesi bu konuda daha az risk içerir. Bazı yan sanayi ve merdiven altı üretimlerde günlük hayatta kullanılamayacak yan maddelerin içeriğe katıldığını biliyoruz. Ama marketten ya da kuaförden alınan boyalarda da alerjik reaksiyon gösterme ihtimali vardır. Şunu iyi bilmek lazım; bir boya maddesi sizde alerjik reaksiyon oluşturuyor ise muhakkak bir dermatoloji uzmanıyla görüşmek lazım. Bu alerjik reaksiyon oluşturan maddenin de mutlaka belirlenmesi lazım. Özellikle saç boyası ile ilk kez tanışacak kişiler en ufak bir rahatsızlık duyuyorsa mutlaka bir dermatoloji uzmanıyla görüşmesi gerekir. Çoğunlukla alerjik reaksiyonlar ilk kullanımda olur ama bu tarz temas alerjileri, yıllar boyu kullanılıp sorun yaşanılmayan maddeler de bile ortaya çıkabilir; yani sonradan da gelişebiliyor. Yani 40 yıl aynı boyayı kullanırsınız ama 41'inci yıl sorun olmaya başlayabilir" açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230803/esenyurtta-gece-bekcisi-evinde-olu-bulundu-1074313757.html
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izmir, saç boyası, üniversite
izmir, saç boyası, üniversite

İzmir'de saç boyasından ölüm iddiası

17:09 09.08.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - SİNAN YENİÇERİİzmir'de saç boyasından ölüm iddiası
İzmir'de saç boyasından ölüm iddiası - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - SİNAN YENİÇERİ
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İzmir'in Buca ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, evde saçını boyadığı esnada fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve saç boyasına alerjik reaksiyon gösterdiği iddia edilen genç kızın ölüm nedeni ise adli tıpta yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
6 Ağustos günü Buca'ya bağlı Kuruçeşme Mahallesi'nde Ege Üniversitesi öğrencisi Deniz Demirbayraklı (20), akşam saatlerinde arkadaşının evine gitti. Satın aldığı saç boyası ile saçlarını boyamaya başlayan genç kız, bir anda fenalaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine genç kız, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Deniz Demirbayraklı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemenin ardından genç kızın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alerjik rahatsızlık iddiası

Yapılan incelemede genç kızın saç boyasına alerjisi olduğu öne sürülürken, yapılan otopsinin sonucuna göre Demirbayraklı'nın ölüm sebebi belirlenecek. Genç kızın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, cenazenin Muğla Dalaman'da dün toprağa verildiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

Dr. Soyal: İlk önerim kendi saç renklerini sevmeleri

Tüm boyalarda olduğu gibi saç boyalarında da alerjen madde bulunabileceğini söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi'nde görevli Dermatoloji Uzmanı Dr. Cüneyt Soyal, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Dr. Soyal, "Boya maddeleri insanlar için önemli ölçüde alerjen içerebilir. Birçok insanda sorun oluşturmuyor olsa bile bazı insanlar üzerinde lokal cilt reaksiyonlarından ölüme kadar yol açabilen bir alerjik reaksiyonların oluşmasına sebebiyet verebilir. Saç boyaları da bunlardan sadece bir tanesi. Hekim olarak vatandaşlara ilk önerim kendi saç renklerini sevmeleridir. İkinci olarak da aldığımız boya maddelerini iyi bilmemiz gerekiyor. Güvenilir markaların tercih edilmesi bu konuda daha az risk içerir. Bazı yan sanayi ve merdiven altı üretimlerde günlük hayatta kullanılamayacak yan maddelerin içeriğe katıldığını biliyoruz. Ama marketten ya da kuaförden alınan boyalarda da alerjik reaksiyon gösterme ihtimali vardır. Şunu iyi bilmek lazım; bir boya maddesi sizde alerjik reaksiyon oluşturuyor ise muhakkak bir dermatoloji uzmanıyla görüşmek lazım. Bu alerjik reaksiyon oluşturan maddenin de mutlaka belirlenmesi lazım. Özellikle saç boyası ile ilk kez tanışacak kişiler en ufak bir rahatsızlık duyuyorsa mutlaka bir dermatoloji uzmanıyla görüşmesi gerekir. Çoğunlukla alerjik reaksiyonlar ilk kullanımda olur ama bu tarz temas alerjileri, yıllar boyu kullanılıp sorun yaşanılmayan maddeler de bile ortaya çıkabilir; yani sonradan da gelişebiliyor. Yani 40 yıl aynı boyayı kullanırsınız ama 41'inci yıl sorun olmaya başlayabilir" açıklamasında bulundu.
Esenyurt'ta 28 yaşındaki gece bekçisi İbrahim Cin evinde şüpheli şekilde ölü olarak bulundu. Cin'in cenazesi ise görevlilerce Adli Tıp Morguna sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2023
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