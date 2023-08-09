https://sputniknews.com.tr/20230809/italyada-gocmenleri-tasiyan-tekne-batti-41-kisi-oldu-1074497464.html

İtalya'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 41 kişi öldü

İtalya'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 41 kişi öldü

İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T11:56+0300

2023-08-09T11:56+0300

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dünya

italya

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kaçak göçmen

göçmen krizi

tekne

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İtalyan ANSA haber ajansına göre, Tunus'un Safakes kentinden yola çıkan ve düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Lampedusa Adası açıklarında alabora oldu.Olayda 41 kişi yaşamını yitirirken, Sahil Güvenlik Ekipleri 4 göçmeni kurtarmayı başardı.Kurtarılan kişiler, 45 kişiyle yola çıktıklarını ve aralarında 3 çocuk olduğunu kaydetti.Teknenin, yola çıktıktan 6 saat sonra sert bir dalganın etkisiyle alabora olduğu aktarıldı.Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında 6 Ağustos'ta da batan bottaki bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.

https://sputniknews.com.tr/20230806/italya-aciklarinda-2-gocmen-teknesi-batti-2-olu-31-kayip-1074431884.html

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italya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, tekne