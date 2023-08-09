https://sputniknews.com.tr/20230809/italyada-gocmenleri-tasiyan-tekne-batti-41-kisi-oldu-1074497464.html
İtalya'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 41 kişi öldü
İtalya'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 41 kişi öldü
İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T11:56+0300
2023-08-09T11:56+0300
2023-08-09T11:56+0300
dünya
italya
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
tekne
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İtalyan ANSA haber ajansına göre, Tunus'un Safakes kentinden yola çıkan ve düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Lampedusa Adası açıklarında alabora oldu.Olayda 41 kişi yaşamını yitirirken, Sahil Güvenlik Ekipleri 4 göçmeni kurtarmayı başardı.Kurtarılan kişiler, 45 kişiyle yola çıktıklarını ve aralarında 3 çocuk olduğunu kaydetti.Teknenin, yola çıktıktan 6 saat sonra sert bir dalganın etkisiyle alabora olduğu aktarıldı.Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında 6 Ağustos'ta da batan bottaki bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.
https://sputniknews.com.tr/20230806/italya-aciklarinda-2-gocmen-teknesi-batti-2-olu-31-kayip-1074431884.html
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italya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, tekne
italya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, tekne
İtalya'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 41 kişi öldü
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İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İtalyan ANSA haber ajansına göre, Tunus'un Safakes kentinden yola çıkan ve düzensiz göçmenleri taşıyan tekne, Lampedusa Adası açıklarında alabora oldu.
Olayda 41 kişi yaşamını yitirirken, Sahil Güvenlik Ekipleri 4 göçmeni kurtarmayı başardı.
Kurtarılan kişiler, 45 kişiyle yola çıktıklarını ve aralarında 3 çocuk olduğunu kaydetti.
Teknenin, yola çıktıktan 6 saat sonra sert bir dalganın etkisiyle alabora olduğu aktarıldı.
Orta Akdeniz'de göçmen trafiğinin yoğun olduğu İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında 6 Ağustos'ta da batan bottaki bir kadın ve çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.
IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.