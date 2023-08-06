İtalya açıklarında 2 göçmen teknesi battı: 2 ölü, 31 kayıp

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
08:00
1 dk
ÖZEL HABER
Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
08:26
1 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
08:46
2 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:29
1 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
09:46
6 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
10:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:30
2 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
10:40
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
14:05
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
14:32
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
14:44
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
16:05
2 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
16:25
2 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
16:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus turistlerin rotası Avrupa
18:05
2 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
18:22
1 dk
ÖZEL HABER
Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı, Sputnik’e konuştu: Ukrayna’ya kontrolsüz silah sevkiyatlarını çok tehlikeli
18:37
2 dk
ÖZEL HABER
Zirvede tam 161 anlaşma imzalandı
19:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin eski Avrupa Birliği Büyükelçisi, NATO’ya alternatif önerdi
19:28
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya, Belarus’taki nükleer silahların kaldırma şartını açıkladı
20:00
3 dk
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
21:00
3 dk
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
08:00
3 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rus turistlerin rotası Avrupa
13:13
2 dk
ÖZEL HABER
Zirvede tam 161 anlaşma imzalandı
13:33
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
13:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
18:05
1 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
18:20
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
11 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:33
6 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
18:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
19:14
2 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
19:29
1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
19:47
1 dk
ÖZEL HABER
Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı, Sputnik’e konuştu: Ukrayna’ya kontrolsüz silah sevkiyatlarını çok tehlikeli
21:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin eski Avrupa Birliği Büyükelçisi, NATO’ya alternatif önerdi
22:01
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya, Belarus’taki nükleer silahların kaldırma şartını açıkladı
22:27
3 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230806/italya-aciklarinda-2-gocmen-teknesi-batti-2-olu-31-kayip-1074431884.html
İtalya açıklarında 2 göçmen teknesi battı: 2 ölü, 31 kayıp
İtalya açıklarında 2 göçmen teknesi battı: 2 ölü, 31 kayıp
İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında iki göçmen teknesinin batması sonucu 2 kişi öldü, 31 kişi kayboldu. 06.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-06T19:46+0300
2023-08-06T19:46+0300
dünya
italya
göçmen
tekne
tekne kazası
tekne faciası
avrupa
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071797039_0:0:751:423_1920x0_80_0_0_9ce0963de67210e430a0f5336f2e6041.jpg
Akdeniz’de kaçak göçmenlerin dramı devam ediyor. İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında biri 48 diğeri 42 kişiyi taşıyan göçmen teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi kayboldu. Yetkililer, 57 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. İtalyan basını, hayatını kaybeden göçmenlerin Fildişi Sahili uyruklu bir anne ile 1 yaşındaki çocuğu olduğunu aktardı. Göçmenleri taşıyan teknelerin Tunus'un Safake kentinden yola çıktığı düşünülüyor.İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yaklaşık 43 bin göçmen İtalya’ya gelirken, bu yıl şu ana kadar yaklaşık 92 bin göçmen İtalya’ya göçtü.
https://sputniknews.com.tr/20230802/dumende-14-gun-avrupaya-gitmek-isteyen-4-gocmen-brezilyada-bulundu-1074264541.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/1e/1071797039_25:0:690:499_1920x0_80_0_0_78c6719a9ecd843b668e9a1dc7550b36.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, göçmen, tekne, tekne kazası, tekne faciası, avrupa, ortadoğu
italya, göçmen, tekne, tekne kazası, tekne faciası, avrupa, ortadoğu

İtalya açıklarında 2 göçmen teknesi battı: 2 ölü, 31 kayıp

19:46 06.08.2023
© AAİtalya - sahil - deniz
İtalya - sahil - deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
© AA
Abone olTelegram
İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında iki göçmen teknesinin batması sonucu 2 kişi öldü, 31 kişi kayboldu.
Akdeniz’de kaçak göçmenlerin dramı devam ediyor. İtalya'nın Lampedusa Adası açıklarında biri 48 diğeri 42 kişiyi taşıyan göçmen teknesinin batması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi kayboldu.
Yetkililer, 57 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. İtalyan basını, hayatını kaybeden göçmenlerin Fildişi Sahili uyruklu bir anne ile 1 yaşındaki çocuğu olduğunu aktardı.
Göçmenleri taşıyan teknelerin Tunus'un Safake kentinden yola çıktığı düşünülüyor.
İtalya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yaklaşık 43 bin göçmen İtalya’ya gelirken, bu yıl şu ana kadar yaklaşık 92 bin göçmen İtalya’ya göçtü.
tahıl - gemi - tahıl gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2023
DÜNYA
Dümende 14 gün: Avrupa'ya gitmek isteyen 4 göçmen Brezilya'da kurtarıldı
2 Ağustos, 00:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала