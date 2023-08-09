https://sputniknews.com.tr/20230809/istanbulda-yolcu-secip-mesafe-soran-taksicilere-para-cezasi-1074512185.html

İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası

İstanbul'da yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası

İstanbul'da yapılan denetimlerde yolcu seçen ve mesafe soran 3 taksiciye toplam 12 bin 628 lira ceza kesildi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T19:21+0300

2023-08-09T19:21+0300

2023-08-09T19:21+0300

türkiye

istanbul

istanbul emniyet müdürlüğü

polis

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce, taksi şoförlerinin kısa mesafe yolcu ve turist seçmesi, taksimetre açmaması gibi şikayetler üzerine Taksim'de denetimler yapıldı.Sivil trafik polisleri, yolcu gibi bindikleri taksilerin yolcu seçip seçmediklerini kontrol etti.Yapılan kontrollerde, kısa mesafede yolcu seçen 3 taksi sürücüsüne toplam 12 bin 628 lira ceza kesildi.Taksiler çekici yardımıyla kaldırılırken çalışma ruhsatları askıya alındı. Ceza kesilen 2 taksi sürücüsü polise tepki göstererek yolcu seçmediklerini iddia etti.Ceza kesilen taksi sürücüsü polislere hakaret ettiYolcu seçtiği tespit edilen taksi sürücülerinden B.Ç, aracının, ruhsatının askıya alınıp çekilmesine tepki gösterdi.Sürücü B.Ç, polislere küfredip, hakaretlerde bulundu.Polislerce zor kullanılarak gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.Sürücü B.Ç'ye yolcu seçtiği gerekçesiyle 4 bin 64, fren lambalarının çalışmamasından dolayı da 436 lira idari para cezası kesildi.

https://sputniknews.com.tr/20230808/istanbulda-toplu-ulasima-buyuk-zam-1074469975.html

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