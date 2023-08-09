https://sputniknews.com.tr/20230809/iran-ingilterenin-tahran-buyukelcisi-shercliffi-disisleri-bakanligina-cagirdi-1074516155.html

İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Shercliff’i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Shercliff’i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

İran Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff’i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle bakanlığa çağırarak ülkenin... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T21:22+0300

2023-08-09T21:22+0300

2023-08-09T21:22+0300

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simon shercliff

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İran Dışişleri Bakanlığı'nın eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, Shercliff’in bakanlığa çağrıldığı belirtildi.Açıklamada, Shercliff’in Gazeteciler Günü’nde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın müdahaleci olduğu, bu nedenle Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Mecid Nili tarafından çağrıldığı kaydedildi.Shercliff’in paylaşımının diplomatik teamüllere aykırı, iç işlere müdahalenin açık örneği ve kabul edilemez olduğuna vurgu yapılan açıklamada, İran’ın güçlü protestosunun kendisine iletildiği aktarıldı.İran Dışişleri Bakanlığı Batı Avrupa Genel Müdürü Mecid Nili, “Burası İran İslam Cumhuriyeti'dir. İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğinin keyfi eylemlerle yok sayılmasına izin vermeyeceğiz” dedi.Londra merkezli bazı medya kuruluşlarının “ifade özgürlüğü bahanesiyle İran’a yönelik yıkıcı eylemlerde” bulunduğunu belirten Nili, “İran halkına karşı savunulamaz sicili olan İngiltere, İran İslam Cumhuriyeti hakkında yorum yapacak durumda değil” görüşünü paylaştı.İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Shercliff, İran'da Gazeteciler Günü olarak kutlanan 8 Ağustos’ta yaptığı paylaşımda, “İşlerini yapmalarına izin verilmeyen ve güvenliklerini tehlikede gören gazetecileri saygıyla anıyoruz. Bir kez daha İran İslam Cumhuriyeti'nden gazeteciler dahil keyfi olarak tutuklanan kişilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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iran, ingiltere, iran dışişleri bakanlığı, twitter , simon shercliff