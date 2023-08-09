https://sputniknews.com.tr/20230809/defineciler-150-yillik-kiliseyi-talan-etti-1074495268.html
Defineciler 150 yıllık kiliseyi talan etti
Defineciler 150 yıllık kiliseyi talan etti
Kars’ta bulunan 150 yıllık Gürcü kilisesi, definecilerin talanına uğradı. Kilisede kazılmadık yer bırakmayan defineciler, kilisenin duvarında bulunan taşları... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T10:32+0300
2023-08-09T10:32+0300
2023-08-09T10:32+0300
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Kars Kalesi’nin karşısında eski Üçler Mahallesi üzerinde bulunan Gürcü kilisesi define avcıları tarafından tarumar edildi. Define avcıların kazdı kilisesinin duvarlarının taşları dahi söküldü.Üçler Mahallesi üzerinde bulunan kilise bir taraftan kazılırken, diğer taraftan da hayvan barınağı oldu. Tamamen yıkılmaya yüz tutan kilisenin koruma altına alınmasına dikkat çeken vatandaşlar, “Yazık Kars’ta birçok medeniye ait tarihi yapılar var. Buraları kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkılıyor. Yetkilerin bu tarihi yapılara kalıcı önlem alması gerekiyor” dediler.Öte yandan içerisi ve etrafı ise çukurlarla dolu olan kilise, adeta yıkılmamak için direniyor. Kilise biran evvel koruma altına alınmazsa yıkılarak kaybolacak.
https://sputniknews.com.tr/20220930/dunya-uzerinde-benzeri-yok-vanda-urartunun-2-bin-700-yillik-duvar-resimleri-bulundu-1061797034.html
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define, kars, kilise
Defineciler 150 yıllık kiliseyi talan etti
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Kars’ta bulunan 150 yıllık Gürcü kilisesi, definecilerin talanına uğradı. Kilisede kazılmadık yer bırakmayan defineciler, kilisenin duvarında bulunan taşları da söktü. Kilisenin koruma altına alınması isteniyor.
Kars Kalesi’nin karşısında eski Üçler Mahallesi üzerinde bulunan Gürcü kilisesi define avcıları tarafından tarumar edildi. Define avcıların kazdı kilisesinin duvarlarının taşları dahi söküldü.
Üçler Mahallesi üzerinde bulunan kilise bir taraftan kazılırken, diğer taraftan da hayvan barınağı oldu. Tamamen yıkılmaya yüz tutan kilisenin koruma altına alınmasına dikkat çeken vatandaşlar, “Yazık Kars’ta birçok medeniye ait tarihi yapılar var. Buraları kimliği belirsiz kişiler tarafından yıkılıyor. Yetkilerin bu tarihi yapılara kalıcı önlem alması gerekiyor” dediler.
Öte yandan içerisi ve etrafı ise çukurlarla dolu olan kilise, adeta yıkılmamak için direniyor. Kilise biran evvel koruma altına alınmazsa yıkılarak kaybolacak.