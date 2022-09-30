https://sputniknews.com.tr/20220930/dunya-uzerinde-benzeri-yok-vanda-urartunun-2-bin-700-yillik-duvar-resimleri-bulundu-1061797034.html

'Dünya üzerinde benzeri yok': Van'da Urartu'nun 2 bin 700 yıllık duvar resimleri bulundu

'Dünya üzerinde benzeri yok': Van'da Urartu'nun 2 bin 700 yıllık duvar resimleri bulundu

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde kaçak kazı sırasında ortaya çıkan 16 metre uzunluğundaki tünelin girişindeki 2 bin 700 yıllık duvar resimleri, arkeoloji... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T14:52+0300

2022-09-30T14:52+0300

2022-09-30T14:55+0300

urartu

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van

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Urartu medeniyetinin en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kalesi’ne 3 kilometre ve kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Garibin Tepe’de definecilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine bölgede koruma çalışmaları başlatıldı. Koruma altına alınan bölgede yapılan incelemelerde, kazılan 16 metre uzunluğundaki tünelde ise Urartuların daha önce benzerine rastlanılmadığı 2 bin 700 yıllık mavi ve bordo renklerdeki freskler dikkat çekti.Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Garibin Tepe’deki Urartu yapıların ortaya çıkarılması için Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı danışmanlığında kurtarma kazıları başlatıldı. Yaklaşık 2 buçuk ay süren kurtarma kazıları bu yıl tamamlanırken, koruma önlemleri çerçevesinde resimlerin zarar görmemesi için de tünelin havayla teması kesildi.‘Bakanlık devreye girdi ve yasal prosedürü oluşturdu’Prof. Dr. Mehmet Işıklı, Van’a 25 kilometre uzaklıkta olan ve ‘Garibin Tepe’ olarak isimlendirilen alanın kaçak kazılarla gündeme geldiğini belirtti. Prof. Dr. Işıklı, arkeolojik ve kültür değeri olarak uzun süre önce alanın farkına vardıklarını ifade etti:‘Koruyabilmek için olağanüstü çaba sarf ettik’Duvar resimlerinin arkeolojide çok heyecan oluşturan bir buluntu grubu olduğunu dile getiren Işıklı, “Aynı zamanda da bu çok zor bir buluntu grubudur. Çünkü korunması olağan üstü zorluk içeriyor. Kerpiç aynı zamanda korunması çok zor olan bir yapı grubudur. Ne yazık ki böyle olunca da biz burayı koruyabilmek için olağan üstü çaba sarf ettik. Çalışmalarımız sırasında uzmanlardan da gerekli görüşleri aldık. O alanda kesinlikle kazıya başlamadık. Duvar resimleri hala kazınmayı bekliyor. Biz alanı koruma altına aldık. Belirli süreçlerde orada bakım ve ilaçlama yapıyoruz. Çünkü havayla temas ettiği için mikrobiyolojik ortam oluşturuyor ve bozulma süreci başlıyor. Bu yüzden belirli dönemlerde orayı ilaçlıyoruz. Tünelin önünde de geçici bir baraka inşa ettik ve havayla temasını kestik” diye konuştu.‘Kaldığımız yerden devam edeceğiz’Bu alanın daha önce tescillendiğini ifade eden Van Müze Müdürü Fatih Arap ise mekanın önemini daha sonra çıkan bulgularla öğrendiklerini belirterek, “Kaçak kazılarla ortaya çıkan verilerin sonucuna göre alanın önemini tespit ettik. Müze Müdürlüğümüzün başkanlığında ve Prof. Dr. Mehmet Işıklı’nın danışmanlığında kazıya başladık. Tüm müze uzmanların gözetiminde kurtarma kazılarımızı tamamladık. Bu yıl itibariyle alanın üzerini kapatacağız. Önümüzdeki yıl ise kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20220513/urfada-bir-evin-altinda-demir-cagina-ait-duvar-resimleri-bulundu-1056338839.html

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urartu, duvar resmi, van