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https://sputniknews.com.tr/20230809/cocuklarini-birbirine-baglayarak-darp-etmisti-tutuklanarak-cezaevine-gonderildi--1074500746.html
Çocuklarını birbirine bağlayarak darp etmişti: Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Çocuklarını birbirine bağlayarak darp etmişti: Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Kağıthane’de Yasir Cakacık, kendisini terk eden eşini geri getirebilmek adına evde bulunan 4 çocuğunu iple bağlayarak işkence yaptı. Çocuklarını birbirine... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T13:08+0300
2023-08-09T13:08+0300
türkiye
darp
şiddet
çocuğa şiddet
baba
istanbul
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Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, tekstil işinde çalışan Yasir Cakacık (35), yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı eşi tarafından terk edildi. Eşini ve 4 çocuğunu bırakan kadın, Gaziantep’e ailesinin yanına yerleşti.İple bağlayarak dövdüBaba Cakacık ise eşinin kendisini ve çocuklarını terk etmesinden dolayı insanlık dışı bir yöntem tercih etti. 4 çocuğunu bir araya getiren baba, çocukları evin ortasında iple bağladı. Çocuklarına vurarak ağlattığı anları videoya kaydeden baba, o görüntüleri aile yakınlarına gönderdi.Kısa sürede yakalandıİzleyenlerin içini acıtan görüntülerin ardından vicdansız baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Yasir Cakacık, "Cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklamaya sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan şüpheli "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim" savunmasında bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adam, Metris Cezaevi'ne konuldu. Çocukların ise annesine teslim edildiği öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230807/esenyurtta-cocugunu-darp-eden-anneye-gozalti-oldursem-bile-hakkim-1074443288.html
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darp, şiddet, çocuğa şiddet, baba, istanbul
darp, şiddet, çocuğa şiddet, baba, istanbul

Çocuklarını birbirine bağlayarak darp etmişti: Tutuklanarak cezaevine gönderildi

13:08 09.08.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - GÜVENÇ AÇAROĞLUYasir Cakacık çocuklarını darp etti
Yasir Cakacık çocuklarını darp etti - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© İHA / DOĞAN CAN CESUR - GÜVENÇ AÇAROĞLU
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Kağıthane’de Yasir Cakacık, kendisini terk eden eşini geri getirebilmek adına evde bulunan 4 çocuğunu iple bağlayarak işkence yaptı. Çocuklarını birbirine bağlayan baba, tokat attığı ve çocukların ağladığı anları videoya çekti. Ekiplerin incelemeleri sonucunda gözaltına alınan cani baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, tekstil işinde çalışan Yasir Cakacık (35), yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı eşi tarafından terk edildi. Eşini ve 4 çocuğunu bırakan kadın, Gaziantep’e ailesinin yanına yerleşti.

İple bağlayarak dövdü

Baba Cakacık ise eşinin kendisini ve çocuklarını terk etmesinden dolayı insanlık dışı bir yöntem tercih etti. 4 çocuğunu bir araya getiren baba, çocukları evin ortasında iple bağladı. Çocuklarına vurarak ağlattığı anları videoya kaydeden baba, o görüntüleri aile yakınlarına gönderdi.

Kısa sürede yakalandı

İzleyenlerin içini acıtan görüntülerin ardından vicdansız baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Yasir Cakacık, "Cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklamaya sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan şüpheli "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim" savunmasında bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adam, Metris Cezaevi'ne konuldu. Çocukların ise annesine teslim edildiği öğrenildi.
Esenyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
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Esenyurt'ta çocuğunu darp eden anneye gözaltı: 'Öldürsem bile hakkım'
7 Ağustos, 10:47
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