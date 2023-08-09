https://sputniknews.com.tr/20230809/cocuklarini-birbirine-baglayarak-darp-etmisti-tutuklanarak-cezaevine-gonderildi--1074500746.html

Çocuklarını birbirine bağlayarak darp etmişti: Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Çocuklarını birbirine bağlayarak darp etmişti: Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Kağıthane’de Yasir Cakacık, kendisini terk eden eşini geri getirebilmek adına evde bulunan 4 çocuğunu iple bağlayarak işkence yaptı. Çocuklarını birbirine... 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T13:08+0300

2023-08-09T13:08+0300

2023-08-09T13:08+0300

türkiye

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çocuğa şiddet

baba

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Kağıthane Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, tekstil işinde çalışan Yasir Cakacık (35), yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı eşi tarafından terk edildi. Eşini ve 4 çocuğunu bırakan kadın, Gaziantep’e ailesinin yanına yerleşti.İple bağlayarak dövdüBaba Cakacık ise eşinin kendisini ve çocuklarını terk etmesinden dolayı insanlık dışı bir yöntem tercih etti. 4 çocuğunu bir araya getiren baba, çocukları evin ortasında iple bağladı. Çocuklarına vurarak ağlattığı anları videoya kaydeden baba, o görüntüleri aile yakınlarına gönderdi.Kısa sürede yakalandıİzleyenlerin içini acıtan görüntülerin ardından vicdansız baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Yasir Cakacık, "Cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklamaya sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan şüpheli "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim" savunmasında bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adam, Metris Cezaevi'ne konuldu. Çocukların ise annesine teslim edildiği öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230807/esenyurtta-cocugunu-darp-eden-anneye-gozalti-oldursem-bile-hakkim-1074443288.html

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