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https://sputniknews.com.tr/20230809/cem-garipoglunun-kardesiyle-fotografi-tepki-cekmisti-sahinkayadan-gunler-sonra-yeni-aciklama-1074496771.html
Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle fotoğrafı tepki çekmişti: Şahinkaya'dan günler sonra yeni açıklama
Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle fotoğrafı tepki çekmişti: Şahinkaya'dan günler sonra yeni açıklama
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkan oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni açıklama geldi. Şahinkaya... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T11:29+0300
2023-08-09T11:32+0300
yaşam
nilperi şahinkaya
münevver karabulut
cem garipoğlu
sakine garipoğlu
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Geçen günlerde Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'yla çektirdiği fotoğraf nedeniyle eleştirilerin gündeminde olan Nilperi Şahinkaya, yeni açıklamalarda bulundu.Şahinkaya Snob Magazin'e yaptığı 2. açıklamasında, "Biz oyuncuyuz. Tanımadığımız bir sürü insan geliyor. Sohbet ediyoruz, böyle bir hayat tarzımız var. Bu hayat tarzında her yanıma gelene kimliğini soramam. Bu benim son açıklamam" dedi.Şahinkaya'nın açıklaması şöyle:"Bu konuyla ilgili sıcağı sıcağına kendimi ifade ettim. Yeterince açıklama yapamadığımı söyleyenler oldu. O anda sukünetinizi korumak çok zor oluyor. Bu öyle bir iddia ki çok ağır. Bu konu yeniden gündeme getirildiği için çok sinirlendim.Bunun dışında aptal bir linç kampanyası başlatıldı dedim diye çok sinirlenildi. Öyle dedim çünkü ben 13 yıldır buradayım. 2010 yılından beri. 2011 yılından beri Instagram'ım var. Gayet şeffaf bir hayatım var. Bu aileyle görüştüğümü iddia etmek için şu 13 yılda bir fotoğraf dışında bir tane daha iddianın olması gerekiyordu. Kimle gezdiğim gayet ortada. Bir fotoğraf üzerinden böyle bir iddiada bulunulması bana akıl kari gelmedi. Bu yüzden böyle dedim.Biz oyuncuyuz. Tanımadığımız bir sürü insan geliyor. Sohbet ediyoruz, böyle bir hayat tarzımız var. Bu hayat tarzında her yanıma gelene kimliğini soramam. Bu benim son açıklamam."Ne söylemişti?Sakine Garipoğlu'yla çektirdiği fotoğrafın gündem olmasının ardından Şahinkaya, "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230804/cem-garipoglunun-kardesi-ile-fotografi-cikan-nilperi-sahinkayadan-aciklama-1074360754.html
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nilperi şahinkaya, münevver karabulut, cem garipoğlu, sakine garipoğlu
nilperi şahinkaya, münevver karabulut, cem garipoğlu, sakine garipoğlu

Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle fotoğrafı tepki çekmişti: Şahinkaya'dan günler sonra yeni açıklama

11:29 09.08.2023 (güncellendi: 11:32 09.08.2023)
© Fotoğraf : Sosyal medyaCem Garipoğlu'nun kardeşi ile fotoğrafı çıkan Nilperi Şahinkaya
Cem Garipoğlu'nun kardeşi ile fotoğrafı çıkan Nilperi Şahinkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı çıkan oyuncu Nilperi Şahinkaya'dan yeni açıklama geldi. Şahinkaya, "Sohbet ediyoruz, böyle bir hayat tarzımız var. Bu hayat tarzında her yanıma gelene kimliğini soramam. Bu benim son açıklamam" dedi.
Geçen günlerde Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'yla çektirdiği fotoğraf nedeniyle eleştirilerin gündeminde olan Nilperi Şahinkaya, yeni açıklamalarda bulundu.
Şahinkaya Snob Magazin'e yaptığı 2. açıklamasında, "Biz oyuncuyuz. Tanımadığımız bir sürü insan geliyor. Sohbet ediyoruz, böyle bir hayat tarzımız var. Bu hayat tarzında her yanıma gelene kimliğini soramam. Bu benim son açıklamam" dedi.
Şahinkaya'nın açıklaması şöyle:
"Bu konuyla ilgili sıcağı sıcağına kendimi ifade ettim. Yeterince açıklama yapamadığımı söyleyenler oldu. O anda sukünetinizi korumak çok zor oluyor. Bu öyle bir iddia ki çok ağır. Bu konu yeniden gündeme getirildiği için çok sinirlendim.
Bunun dışında aptal bir linç kampanyası başlatıldı dedim diye çok sinirlenildi. Öyle dedim çünkü ben 13 yıldır buradayım. 2010 yılından beri. 2011 yılından beri Instagram'ım var. Gayet şeffaf bir hayatım var. Bu aileyle görüştüğümü iddia etmek için şu 13 yılda bir fotoğraf dışında bir tane daha iddianın olması gerekiyordu. Kimle gezdiğim gayet ortada. Bir fotoğraf üzerinden böyle bir iddiada bulunulması bana akıl kari gelmedi. Bu yüzden böyle dedim.
Biz oyuncuyuz. Tanımadığımız bir sürü insan geliyor. Sohbet ediyoruz, böyle bir hayat tarzımız var. Bu hayat tarzında her yanıma gelene kimliğini soramam. Bu benim son açıklamam."

Ne söylemişti?

Sakine Garipoğlu'yla çektirdiği fotoğrafın gündem olmasının ardından Şahinkaya, "Bir arkadaşımla yemeğe çıktık. Kendisi de arkadaşımın arkadaşı. O da geldi. Sakine'yi orada tanıdım. Onun o Sakine olduğunu bile bilmiyordum. Sizden öğrendim" demişti.
Cem Garipoğlu'nun kardeşi ile fotoğrafı çıkan Nilperi Şahinkaya - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
YAŞAM
Cem Garipoğlu'nun kardeşi ile fotoğrafı çıkan Nilperi Şahinkaya'dan açıklama
4 Ağustos, 10:39
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