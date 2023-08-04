https://sputniknews.com.tr/20230804/cem-garipoglunun-kardesi-ile-fotografi-cikan-nilperi-sahinkayadan-aciklama-1074360754.html
Cem Garipoğlu'nun kardeşi ile fotoğrafı çıkan Nilperi Şahinkaya'dan açıklama
Cem Garipoğlu'nun kardeşi ile fotoğrafı çıkan Nilperi Şahinkaya'dan açıklama
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile gündem olan fotoğrafı sonrası açıklama yaptı. Şahinkaya... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T10:39+0300
2023-08-04T10:39+0300
2023-08-04T10:43+0300
yaşam
cem garipoğlu
nilperi şahinkaya
fotoğraf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074360599_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_42cd2ec814e786c7d84f966e724cba9c.jpg
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı gündem oldu. Şahinkaya'ya sosyal medyadan çok sayıda eleştiri yöneltildi. Sosyal medyada yayılan görüntü sonrası tepkilerin odağındaki Şahinkaya açıklama yaptı. "Ben Sakine’yi tanımıyordum. O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın. Yemekten sonra da Melis kalkarken bir ayna gördü üçümüzün fotoğrafını çekti" ifadelerini kullanan Şahinkaya'nın açıklaması şöyle:“Arkadaşlar hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı. Hemen cevap vermem lazım. Biz Melis Şakak ile aynı mahallede oturuyoruz, komşuyuz. İkimiz de Çeşme’de ayrı ayrı konaklıyorken bir buluşalım akşam yemeği yiyelim dedik. Melis de ‘Birlikte kaldığım arkadaşlarım da gelebilir mi?’ dedi. Ben de ‘Gelebilir’ dedim. Sonra yemekte masada Sakine diye bir arkadaşı daha vardı. Ben Sakine’yi tanımıyordum. O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın. Yemekten sonra da Melis kalkarken bir ayna gördü üçümüzün fotoğrafını çekti. Anı olarak koydu. O meşhur fotoğraf o. Sonra dağıldık, bir daha görüşmedik. Sakine ile takipleşmiyoruz bile. Lütfen bunlar çok ağır ithamlar ya. Bu kadar çirkinleşemezsiniz.”Ne olmuştu?Münevver Karabulut cinayeti 13 yıl önce Türkiye gündemine damga vurmuştu. Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuş ve büyük tepki toplamıştı.Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230410/cem-garipoglunun-mezari-acilsin-talebine-ikinci-ret-1069460757.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/04/1074360599_107:0:707:450_1920x0_80_0_0_bb61b9f28bd9a9d6007dff5d6feb53d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nilperi şahinkaya, sakine garipoğlu, cem garipoğlu, sakine garipoğlu kimdir
nilperi şahinkaya, sakine garipoğlu, cem garipoğlu, sakine garipoğlu kimdir
Cem Garipoğlu'nun kardeşi ile fotoğrafı çıkan Nilperi Şahinkaya'dan açıklama
10:39 04.08.2023 (güncellendi: 10:43 04.08.2023) Abone ol
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile gündem olan fotoğrafı sonrası açıklama yaptı. Şahinkaya, "Ben Sakine’yi tanımıyordum" dedi.
Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu ile fotoğrafı gündem oldu. Şahinkaya'ya sosyal medyadan çok sayıda eleştiri yöneltildi.
Sosyal medyada yayılan görüntü sonrası tepkilerin odağındaki Şahinkaya açıklama yaptı. "Ben Sakine’yi tanımıyordum. O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın. Yemekten sonra da Melis kalkarken bir ayna gördü üçümüzün fotoğrafını çekti" ifadelerini kullanan Şahinkaya'nın açıklaması şöyle:
“Arkadaşlar hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı. Hemen cevap vermem lazım. Biz Melis Şakak ile aynı mahallede oturuyoruz, komşuyuz. İkimiz de Çeşme’de ayrı ayrı konaklıyorken bir buluşalım akşam yemeği yiyelim dedik. Melis de ‘Birlikte kaldığım arkadaşlarım da gelebilir mi?’ dedi. Ben de ‘Gelebilir’ dedim. Sonra yemekte masada Sakine diye bir arkadaşı daha vardı. Ben Sakine’yi tanımıyordum. O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın. Yemekten sonra da Melis kalkarken bir ayna gördü üçümüzün fotoğrafını çekti. Anı olarak koydu. O meşhur fotoğraf o. Sonra dağıldık, bir daha görüşmedik. Sakine ile takipleşmiyoruz bile. Lütfen bunlar çok ağır ithamlar ya. Bu kadar çirkinleşemezsiniz.”
Ne olmuştu?
Münevver Karabulut cinayeti 13 yıl önce Türkiye gündemine damga vurmuştu. Cem Garipoğlu tarafından öldürülen Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış hâlde bulunmuş ve büyük tepki toplamıştı.
Katil zanlısı Cem Garipoğlu cinayetten sonra kaçmış cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te Silivri'de cezasını çektiği 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'nde kendini asarak intihar etmişti.