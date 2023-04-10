https://sputniknews.com.tr/20230410/cem-garipoglunun-mezari-acilsin-talebine-ikinci-ret-1069460757.html

'Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın' talebine ikinci ret

'Cem Garipoğlu'nun mezarı açılsın' talebine ikinci ret

İstanbul'da 14 yıl önce katledilen Münevver Karabulut’un ailesinin, Cem Garipoğlu’nun ölmediği iddiası üzerine mezarın açılması talebi ikinci kez reddedildi... 10.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-10T12:50+0300

2023-04-10T12:50+0300

2023-04-10T12:50+0300

türkiye

cem garipoğlu

mezar

ret

rezan epözdemir

münevver karabulut

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İstanbul’da 14 yıl önce Münevver Karabulut’u vahşice öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu davası ile ilgili yeni gelişme yaşandı.Katil Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması için bir üst mahkemeye yapılan başvuruda karar verildi. Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini savunarak, kaçtığını veya kaçırıldığını öne süren Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, avukatı Rezan Epözdemir aracılığı ile 10 ay önce ilk kez suç duyurusunda bulunmuştu. Yapılan ilk başvuru savcılık tarafından 'kovuşturmaya yer olmadığına' kanaat getirilerek reddedilmişti.Savcılıktan DNA açıklamasıHabertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Cem Garipoğlu’nun mezarının açılması talebini reddeden savcılık, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nce yapılan incelemede ölen kişiden alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirtti.Aileden itirazYaşanan bu karar üzerine Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, harekete geçti. Epözdemir bu kez ret kararına itiraz ederek şikâyet dilekçesini verdi.Yapılan itirazda ise şu ayrıntılar yer aldı: "Cem Garipoğlu tutuklu olduğu dönemde Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunmuş olup daha sonra Silivri 5 No'u L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geçiş yapmıştır. Şahsın hükmü infaz edilirken 10 Ekim 2014 tarihinde intihar ettiği haberleri yapılmıştır. Ancak halihazırda ölüp ölmediği veyahut firar edip etmediği bilinmemektedir. Her ne kadar şahıs adına bir mezar yapılmış ve bir naaş gömülmüşse de gömülen naaşın Cem Garipoğlu olup olmadığı bilinmemektedir ve kamuoyunda aksi yönde pek çok haber bulunmaktadır.Koltuktaki fotoğraf ayrıntısıGaripoğlu ailesi, müteveffanın katledilmiş olduğu ve kanının bulaşmış olduğu koltukta fotoğraf çektirmiş ve bunu 2021 yılının ortalarında sosyal medya hesaplarından paylaşarak şahsın ölmediği konusundaki şüpheleri arttırarak adeta Karabulut ailesine mesaj vermiştir. Söz konusu paylaşımın ardından acılı baba Süreyya Karabulut tarafımıza ulaşarak suç duyurusu dilekçemizin ekinde yer alan ıslak imzalı dilekçeyi teslim etmiş ve Cem Garipoğlu'nun ölmediği, kaçırıldığı iddialarına ilişkin olarak gerekli başvuruları yapmamızı talep etmiştir. İşbu sebepten, huzurdaki suç duyurusunu yapma zaruretimiz hasıl olmuştur."Üst mahkemede karara takipsizlik verdiEpözdemir’in 3 ay önce üst mahkemeye yaptığı bu itiraz başvurusu sonuçlandı. Üst mahkeme Cem Garipoğlu’nun mezarının açılmasına izin vermeyerek takipsizlik kararı verdi.Epözdemir’den açıklamaEpözdemir yaptığı açıklamada "Müvekkil Süreyya Karabulut talebi üzerine tarafımıza Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. Maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı’na, kanun yararına bozma başvurusu yapılmış olup, süreç halihazırda derdesttir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221223/munevver-karabulutun-babasi-cem-garipoglunun-olmedigine-yuzde-yuz-eminim-mezarinda-baskasi-var-1064911929.html

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cem garipoğlu, mezar, ret, rezan epözdemir, münevver karabulut