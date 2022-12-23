https://sputniknews.com.tr/20221223/munevver-karabulutun-babasi-cem-garipoglunun-olmedigine-yuzde-yuz-eminim-mezarinda-baskasi-var-1064911929.html

Münevver Karabulut'un babası: Cem Garipoğlu'nun ölmediğine yüzde yüz eminim, mezarında başkası var

Münevver Karabulut'un babası: Cem Garipoğlu'nun ölmediğine yüzde yüz eminim, mezarında başkası var

Süreyya Karabulut, kızı Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar ettiğine inanmadığı gerekçesiyle mezarın açılması yönündeki talebinin... 23.12.2022, Sputnik Türkiye

2022-12-23T14:46+0300

2022-12-23T14:46+0300

2022-12-23T14:46+0300

türkiye

cem garipoğlu

mezar

münevver karabulut

kadın cinayeti

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Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, intihar ettiği açıklanan kızını katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebinin reddedilmesiyle ilgili konuştu.'Ya o mezar boş ya da başka ceset var'Süreyya Karabulut, katilin intiharına inanmadıklarını söyleyerek, "Benim tek dileğim var, mezarın açılması. Tek korkum da o mezar açıldığında orayı boş görmek! Ya da orada başkası var. İnanmıyorum, ölmedi. Kızımın kanının yerde kalmadığını gördükten sonra ölmek istiyorum. Başka bir beklentim yok" ifadelerini kullandı.Posta gazetesine konuşan Süreyya Karabulut, "Neden intihara inanmıyorsunuz?" sorusuna "O kadar çok sebep var ki; bunlardan biri de yavrumun parçalara ayrılarak katledildiği koltukta bu vicdansızlar gülümseyerek mutlu aile pozu verdi. Hayatlarında hiçbir değişim olmadı. Ne evlat acısı yaşadılar, ne de kızıma dair bir acı. Ayrıca katilin cezaevinde Çince, İngilizce öğrendiği bilgisi var. Kaç kez yurtdışında görüldüğü de dillendirildi. Ben bir babayım, kızım rüyalarıma giriyor ve o adamın ölmediğine yüzde yüz eminim" yanıtını verdi.Karabulut tek hatasının otopsiye girmemek olduğunu ifade ederek, "Bu konuda neden diretmedik, halen onun pişmanlığı içimizi kemiriyor. Bu katil intihar ettiğinde eşime ve avukatıma fotoğrafını gösterdiler. O fotoğraf da inandırıcı gelmedi bana" dedi.Aileden para aldıkları iddialarına da cevap veren baba Karabulut, "Bu aileden tek kuruş para almadık. Araya girmek isteyenler oldu ama onların kirli parasına tenezzül etmedim. Kızım öldürülmeden önce aşçıydım, şimdi mesleğimi yapamıyorum. Çünkü bıçağı her elime aldığımda kızım aklıma geliyor. Sadece devlet, mahkeme sonucu 1 milyon 200 bin lira tazminata hükmetti. O parayı da 14 yıl sonra aileden icra yoluyla aldık. Oğluma laf söylüyorlar. Ablasının acısı yüzünden ABD'ye gitti, mühendis oldu. Kendi parasını kazanıyor" ifadelerini kullandı.Ne olmuştu?Münevver Karabulut'un 3 Mart 2009 akşamı cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından İstanbul Bahçeşehir'de bir çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Başı gitar kutusunda bedeni ise valizde bulunan Karabulut cinayetiyle ilgili olarak aranan sevgilisi Cem Garipoğlu ise cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu.17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olan Garipoğlu, ‘çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek’ suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmış,10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini savunarak, kaçtığını veya kaçırıldığını öne süren Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, suç duyurusunda bulunmuştu. Süreyya Karabulut'un, kızının katili Garipoğlu'nun 'mezarının açılması' talebiyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru 'kovuşturmaya yer olmadığına' kanaat getirilerek reddedilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221217/cem-garipoglunun-mezarinin-acilmasi-talebi-reddedildi-1064704998.html

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cem garipoğlu, mezar, münevver karabulut, kadın cinayeti