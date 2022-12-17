Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi reddedildi

"Münevver Karabulut'un ailesi, bir ay önce Cem Garipoğlu'nun ölmemiş olma ihtimaline istinaden, vicdanen de rahatlamak için fethi kabir yapılmasını, mezarın açılmasını istedi. Biz de kendisinden yazılı bir talimat rica ettik. Avukat olarak bizim görevimiz gerekli başvuruları yapmak, gerekli mekanizmalara başvurmaktı. Biz de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 87. Maddesi'nin 4. Fıkrası'na göre, mezarın açılmasını talep ettik. Yeni bir savcılık şikâyeti bu kapsamda ikame ettik. Talebimizi başsavcılık makamına sunduk. Başsavcılık bu talebimizi reddetmiş. Fakat bu karar nihai bir karar değil. Dolayısıyla bu karara 15 gün içerisinde itiraz hakkımız var. Sulh Ceza hakimliği nezdinde itiraz hakkımızı kullanacağız. Müvekkilin talimatı uyarınca, maddi gerçeğin ortaya çıkması için itiraz hakkımızı kullanacağız. Bunun neticesinde hukuki girişimimizi sürdüreceğiz. Henüz karar bize tebliğ olmadı. Tebliğ olur olmaz yasal hakkımızı kullanacağız. Kararın tarafımıza tebliğinin ardından itiraz edeceğiz."