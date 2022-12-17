https://sputniknews.com.tr/20221217/cem-garipoglunun-mezarinin-acilmasi-talebi-reddedildi-1064704998.html
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi reddedildi
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi reddedildi
İstanbul'da 13 yıl önce vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması için başlatılan... 17.12.2022, Sputnik Türkiye
2022-12-17T18:33+0300
2022-12-17T18:33+0300
2022-12-17T18:33+0300
türkiye
istanbul
münevver karabulut
cem garipoğlu
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13 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi reddedildi. Münevver Karabulut'un ailesi Cem Garipoğlu'nun intihar etmediği ve kaçtığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Baba Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.'Sulh Ceza hakimliği nezdinde itiraz hakkımızı kullanacağız'Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir karara ilişkin açıklama yaptı. Avukat Epözdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Ne olmuştu?Türkiye'yi sarsan ve çok konuşulan Münevver Karabulut cinayeti 3 Mart 2009'da Cem Garipoğlu tarafından gerçekleştirilmişti. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'un cesedini testereyle parçalara ayırarak bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerine atmıştı. Cinayetten sonra 197 gün kaçmayı başarmıştı.Teslim olduktan sonra da yargılandığı Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de 18 yaşından küçük olduğu için Cem Garipoğlu'nu en ağır ceza olan 24 yıl hapisle cezalandırmıştı. Silivri 5 Nolu Cezaevinde üç kişilik koğuşta tek başına kalan Garipoğlu'nun 10 Ekim sabahı sayıma gelen gardiyanlarca cansız bedenini bulunmuştu. Garipoğlu'nun başına poşet geçirerek, çamaşır ipiyle kendisini boğarak, intihar ettiği kaydedilmişti.Baba Süreyya Karabulut, daha önce de şüphelerini dile getirmiş ve Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemişti.
https://sputniknews.com.tr/20220411/avukat-epozdemir-talep-gelirse-cem-garipoglunun-mezarini-actiracagiz-1055456866.html
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istanbul, münevver karabulut, cem garipoğlu
istanbul, münevver karabulut, cem garipoğlu
Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi reddedildi
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İstanbul'da 13 yıl önce vahşice öldürülen Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddiası üzerine mezarının açılması için başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.
13 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren ve cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebi reddedildi.
Münevver Karabulut'un ailesi Cem Garipoğlu'nun intihar etmediği ve kaçtığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Baba Süreyya Karabulut, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasını talep etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ölen şahıstan alınan DNA profili ile Cem Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA örnekleri arasında yüzde 99.99 uyum olduğunu belirterek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.
'Sulh Ceza hakimliği nezdinde itiraz hakkımızı kullanacağız'
Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir karara ilişkin açıklama yaptı. Avukat Epözdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Münevver Karabulut'un ailesi, bir ay önce Cem Garipoğlu'nun ölmemiş olma ihtimaline istinaden, vicdanen de rahatlamak için fethi kabir yapılmasını, mezarın açılmasını istedi. Biz de kendisinden yazılı bir talimat rica ettik. Avukat olarak bizim görevimiz gerekli başvuruları yapmak, gerekli mekanizmalara başvurmaktı. Biz de Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduk. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 87. Maddesi'nin 4. Fıkrası'na göre, mezarın açılmasını talep ettik. Yeni bir savcılık şikâyeti bu kapsamda ikame ettik. Talebimizi başsavcılık makamına sunduk. Başsavcılık bu talebimizi reddetmiş. Fakat bu karar nihai bir karar değil. Dolayısıyla bu karara 15 gün içerisinde itiraz hakkımız var. Sulh Ceza hakimliği nezdinde itiraz hakkımızı kullanacağız. Müvekkilin talimatı uyarınca, maddi gerçeğin ortaya çıkması için itiraz hakkımızı kullanacağız. Bunun neticesinde hukuki girişimimizi sürdüreceğiz. Henüz karar bize tebliğ olmadı. Tebliğ olur olmaz yasal hakkımızı kullanacağız. Kararın tarafımıza tebliğinin ardından itiraz edeceğiz."
Ne olmuştu?
Türkiye'yi sarsan ve çok konuşulan Münevver Karabulut cinayeti 3 Mart 2009'da Cem Garipoğlu tarafından gerçekleştirilmişti. Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'un cesedini testereyle parçalara ayırarak bir bavul ve gitar çantası içinde Etiler'deki çöp konteynerine atmıştı. Cinayetten sonra 197 gün kaçmayı başarmıştı.
Teslim olduktan sonra da yargılandığı Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de 18 yaşından küçük olduğu için Cem Garipoğlu'nu en ağır ceza olan 24 yıl hapisle cezalandırmıştı. Silivri 5 Nolu Cezaevinde üç kişilik koğuşta tek başına kalan Garipoğlu'nun 10 Ekim sabahı sayıma gelen gardiyanlarca cansız bedenini bulunmuştu. Garipoğlu'nun başına poşet geçirerek, çamaşır ipiyle kendisini boğarak, intihar ettiği kaydedilmişti.
Baba Süreyya Karabulut, daha önce de şüphelerini dile getirmiş ve Garipoğlu'nun mezarının açılmasını istemişti.