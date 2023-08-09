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Aracı sallayarak 3 saatte uyandırdılar: Uykunun bedeli 436 TL
Aracı sallayarak 3 saatte uyandırdılar: Uykunun bedeli 436 TL
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akaryakıt istasyonun çıkışına park ettiği otomobil içinde uyuyan sürücü, bir türlü uyandırılamayınca devreye polis ekipleri girdi... 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T10:14+0300
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türkiye
akaryakıt
istasyon
araç
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Kocaeli'de H.Y. isimli şahıs, otomobilini akaryakıt istasyonun çıkışına park etti. Daha sonra H.Y., çalışır vaziyetteki otomobilin içinde uykuya kaldı. O esnada akaryakıt almaya gelen TIR'lar otomobil sebebiyle geri manevra yapmak zorunda kaldı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının otomobili sallayarak ve bağırarak sürücüyü uyandırma girişimleri de başarısız kaldı. Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.3 saat sonra uyandırıldıPolis ekipleri de H.Y.'yi uyandırmak için çaba sarf etti. H.Y., polisin uzun uğraşları neticesinde otomobili sallanarak 3 saatin ardından uyandırıldı. Şaşkın bakışlarla ne olduğu anlamaya çalışan sürücü aşağıya indi. Polis memuru, otomobili bulunduğu yerden akaryakıt istasyonun iç kısmına çekti. Sürücü H.Y.’ye Kabahatler Kanunu'nun gereğince 436 TL para cezası kesildi. Sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.
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akaryakıt, istasyon, araç
akaryakıt, istasyon, araç

Aracı sallayarak 3 saatte uyandırdılar: Uykunun bedeli 436 TL

10:14 09.08.2023
© İHASürücü
Sürücü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© İHA
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde akaryakıt istasyonun çıkışına park ettiği otomobil içinde uyuyan sürücü, bir türlü uyandırılamayınca devreye polis ekipleri girdi. Otomobil sallanarak 3 saatin ardından uyandırılan şahsa, 436 TL para cezası kesildi.
Kocaeli'de H.Y. isimli şahıs, otomobilini akaryakıt istasyonun çıkışına park etti.
Daha sonra H.Y., çalışır vaziyetteki otomobilin içinde uykuya kaldı. O esnada akaryakıt almaya gelen TIR'lar otomobil sebebiyle geri manevra yapmak zorunda kaldı. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının otomobili sallayarak ve bağırarak sürücüyü uyandırma girişimleri de başarısız kaldı. Çalışanların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

3 saat sonra uyandırıldı

Polis ekipleri de H.Y.'yi uyandırmak için çaba sarf etti. H.Y., polisin uzun uğraşları neticesinde otomobili sallanarak 3 saatin ardından uyandırıldı. Şaşkın bakışlarla ne olduğu anlamaya çalışan sürücü aşağıya indi. Polis memuru, otomobili bulunduğu yerden akaryakıt istasyonun iç kısmına çekti. Sürücü H.Y.’ye Kabahatler Kanunu'nun gereğince 436 TL para cezası kesildi. Sürücünün alkollü olmadığı tespit edildi.
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