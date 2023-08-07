https://sputniknews.com.tr/20230807/gelin-konvoyunda-zincirleme-kaza-8-arac-birbirine-girdi-1074445407.html
Gelin konvoyunda zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi
Gelin konvoyunda zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi
Denizli’de gelin alma sonrası şehir turuna çıkan düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T11:57+0300
2023-08-07T11:57+0300
2023-08-07T11:57+0300
türkiye
düğün
düğün konvoyu
zincirleme kaza
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Denizli’de gelin alma sonrası şehir turuna çıkan düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kazada 5 kişi hafif yaralandı. Gelin arabası dahil 8 aracın birbirine girdiği kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
https://sputniknews.com.tr/20230529/tag-otoyolunda-zincirleme-trafik-kazasi-2-olu-20-yarali-1071752783.html
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düğün, düğün konvoyu, zincirleme kaza
düğün, düğün konvoyu, zincirleme kaza
Gelin konvoyunda zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi
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Denizli’de gelin alma sonrası şehir turuna çıkan düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.
Denizli’de gelin alma sonrası şehir turuna çıkan düğün konvoyunda meydana gelen zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada 5 kişi hafif yaralandı.
Gelin arabası dahil 8 aracın birbirine girdiği kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.