https://sputniknews.com.tr/20230529/tag-otoyolunda-zincirleme-trafik-kazasi-2-olu-20-yarali-1071752783.html

TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 20 yaralı

TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 20 yaralı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T19:03+0300

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2023 türkiye seçimleri

kaza

zincirleme kaza

ölü

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TAG Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında, minibüs, TIR, kamyon, otomobil gibi çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230529/sivasta-tir-ile-minibus-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1071718799.html

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