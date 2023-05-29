https://sputniknews.com.tr/20230529/tag-otoyolunda-zincirleme-trafik-kazasi-2-olu-20-yarali-1071752783.html
TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 20 yaralı
TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 20 yaralı
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T19:03+0300
2023-05-29T19:03+0300
2023-05-29T19:06+0300
2023 türkiye seçimleri
kaza
zincirleme kaza
ölü
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TAG Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında, minibüs, TIR, kamyon, otomobil gibi çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230529/sivasta-tir-ile-minibus-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1071718799.html
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kaza, zincirleme kaza, ölü
kaza, zincirleme kaza, ölü
TAG Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 20 yaralı
19:03 29.05.2023 (güncellendi: 19:06 29.05.2023) Abone ol
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
TAG Otoyolu'nun Gaziantep Nurdağı ilçesi yakınlarında, minibüs, TIR, kamyon, otomobil gibi çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Adana istikametinde ulaşım sağlanamıyor.