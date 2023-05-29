https://sputniknews.com.tr/20230529/sivasta-tir-ile-minibus-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1071718799.html

Sivas'ta TIR ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta TIR ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Sivas-Kangal Yağdonduran mevkisinde, minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. 29.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-29T09:53+0300

2023-05-29T09:53+0300

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türkiye

türkiye

sivas

trafik kazası

tir

minibüs

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Sivas'ta TIR ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Ulaş ilçesi ile Kangal ilçesi arasında bulunan Yağdonduran geçidinde meydana geldi. Kangal'a servis yapan servis aracı ile tır, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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türkiye, sivas, trafik kazası, tir, minibüs