https://sputniknews.com.tr/20230529/sivasta-tir-ile-minibus-carpisti-olu-ve-yaralilar-var-1071718799.html
Sivas'ta TIR ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta TIR ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Sivas-Kangal Yağdonduran mevkisinde, minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. 29.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-29T09:53+0300
2023-05-29T09:53+0300
2023-05-29T10:03+0300
türkiye
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sivas
trafik kazası
tir
minibüs
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Sivas'ta TIR ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Ulaş ilçesi ile Kangal ilçesi arasında bulunan Yağdonduran geçidinde meydana geldi. Kangal'a servis yapan servis aracı ile tır, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
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türkiye, sivas, trafik kazası, tir, minibüs
türkiye, sivas, trafik kazası, tir, minibüs
Sivas'ta TIR ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
09:53 29.05.2023 (güncellendi: 10:03 29.05.2023) Abone ol
Sivas-Kangal Yağdonduran mevkisinde, minibüs ile TIR'ın çarpıştığı kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Sivas'ta TIR ile minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Ulaş ilçesi ile Kangal ilçesi arasında bulunan Yağdonduran geçidinde meydana geldi. Kangal'a servis yapan servis aracı ile tır, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.