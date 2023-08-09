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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230809/alman-medyasi-hurdaya-ayrilan-leopardlar-ukraynaya-verilecek-1074508600.html
Alman medyası: Hurdaya ayrılan Leopard’lar Ukrayna’ya verilecek
Alman medyası: Hurdaya ayrılan Leopard’lar Ukrayna’ya verilecek
Alman silah üreticisi Rheinmetall’in, Belçikalı OIP Land Systems şirketinden Ukrayna için 50 adet Leopard 1 tankı satın aldığı belirtildi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T16:28+0300
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ukrayna krizi
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handelsblatt gazetesi
alman basını
tank
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
silah yardımı
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Alman Handelsblatt gazetesi, sektördeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, tankların önce Düsseldorf’ta yeniden donatılacağı, ardından Ukrayna’ya gönderileceği ifade edildi. Haberde, Ukrayna’nın muhtemelen 50 değil, 30 tank alacağı kaydedildi.Bu tankların, Belçika ordusunun hizmetinde olduğu, ama birkaç yıl önce yerine daha hafif tankların gelmesi nedeniyle hurdaya ayrıldığı bildirildi. Sonuç olarak tanklar, OIP Land Systems şirketinin depolarında kendilerini buldu.Daha önce İngilitere de Belçikalı şirketten Ukrayna için 20 adet M109 zırhlı savaş aracını satın almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230809/abdli-senatorden-mektup-alan-kirgizistan-cumhurbaskani-baski-yapmak-icin-bahane-izin-vermeyecegiz-1074507766.html
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belçika, handelsblatt gazetesi, alman basını, tank, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, silah yardımı, ingiltere, zırhlı araç, leopard
belçika, handelsblatt gazetesi, alman basını, tank, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, silah yardımı, ingiltere, zırhlı araç, leopard

Alman medyası: Hurdaya ayrılan Leopard’lar Ukrayna’ya verilecek

16:28 09.08.2023
© AFP 2023 / Ronny HartmannAlman Leopard 2 muharebe tankı
Alman Leopard 2 muharebe tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / Ronny Hartmann
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Alman silah üreticisi Rheinmetall’in, Belçikalı OIP Land Systems şirketinden Ukrayna için 50 adet Leopard 1 tankı satın aldığı belirtildi.
Alman Handelsblatt gazetesi, sektördeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, tankların önce Düsseldorf’ta yeniden donatılacağı, ardından Ukrayna’ya gönderileceği ifade edildi. Haberde, Ukrayna’nın muhtemelen 50 değil, 30 tank alacağı kaydedildi.
Bu tankların, Belçika ordusunun hizmetinde olduğu, ama birkaç yıl önce yerine daha hafif tankların gelmesi nedeniyle hurdaya ayrıldığı bildirildi. Sonuç olarak tanklar, OIP Land Systems şirketinin depolarında kendilerini buldu.
Daha önce İngilitere de Belçikalı şirketten Ukrayna için 20 adet M109 zırhlı savaş aracını satın almıştı.
Sadır Caparov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
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