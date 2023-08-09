https://sputniknews.com.tr/20230809/alman-medyasi-hurdaya-ayrilan-leopardlar-ukraynaya-verilecek-1074508600.html

Alman medyası: Hurdaya ayrılan Leopard’lar Ukrayna’ya verilecek

Alman medyası: Hurdaya ayrılan Leopard’lar Ukrayna’ya verilecek

Alman silah üreticisi Rheinmetall’in, Belçikalı OIP Land Systems şirketinden Ukrayna için 50 adet Leopard 1 tankı satın aldığı belirtildi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-09T16:28+0300

2023-08-09T16:28+0300

2023-08-09T16:28+0300

ukrayna krizi

belçika

handelsblatt gazetesi

alman basını

tank

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

silah yardımı

ingiltere

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Alman Handelsblatt gazetesi, sektördeki kaynaklara dayandırdığı haberinde, tankların önce Düsseldorf’ta yeniden donatılacağı, ardından Ukrayna’ya gönderileceği ifade edildi. Haberde, Ukrayna’nın muhtemelen 50 değil, 30 tank alacağı kaydedildi.Bu tankların, Belçika ordusunun hizmetinde olduğu, ama birkaç yıl önce yerine daha hafif tankların gelmesi nedeniyle hurdaya ayrıldığı bildirildi. Sonuç olarak tanklar, OIP Land Systems şirketinin depolarında kendilerini buldu.Daha önce İngilitere de Belçikalı şirketten Ukrayna için 20 adet M109 zırhlı savaş aracını satın almıştı.

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belçika, handelsblatt gazetesi, alman basını, tank, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, silah yardımı, ingiltere, zırhlı araç, leopard